Zurück in die Schule
Folge 2: Matze und Meltem drücken wieder die Schulbank!
139 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6
Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule" - in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler:innen die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in sieben Fächern vor: Deutsch, Mathematik, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Sport, Kunst und Musik.

Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1