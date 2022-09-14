Abdelkarim oder Janine Kunze: Wer weiß mehr?Jetzt kostenlos streamen
Zurück in die Schule
Folge 4: Abdelkarim oder Janine Kunze: Wer weiß mehr?
137 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 6
In der vierten Folge von "Zurück in die Schule" drücken Abdelkarim, Wotan Wilke Möhring, Marijke Amado und Janine Kunze die Schulbank.
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1