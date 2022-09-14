Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zurück in die Schule

Abdelkarim oder Janine Kunze: Wer weiß mehr?

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 14.09.2022
Abdelkarim oder Janine Kunze: Wer weiß mehr?

Abdelkarim oder Janine Kunze: Wer weiß mehr?Jetzt kostenlos streamen

Zurück in die Schule

Folge 4: Abdelkarim oder Janine Kunze: Wer weiß mehr?

137 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 6

In der vierten Folge von "Zurück in die Schule" drücken Abdelkarim, Wotan Wilke Möhring, Marijke Amado und Janine Kunze die Schulbank.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zurück in die Schule
SAT.1
Zurück in die Schule

Zurück in die Schule

Alle 2 Staffeln und Folgen