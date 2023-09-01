Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zurück in die Schule

Ross Anthony und Laura Karasek pauken bis die Köpfe rauchen

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 01.09.2023
Ross Anthony und Laura Karasek pauken bis die Köpfe rauchen

Zurück in die Schule

Folge 2: Ross Anthony und Laura Karasek pauken bis die Köpfe rauchen

124 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 6

Heinz Hoenig, Laura Karasek, Jochen Breyer und Ross Antony testen ihr Wissen und treten zur Leistungskontrolle an. Dabei werden ihre Ergebnisse von vier Grundschullehrer:innen ausgewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen?

