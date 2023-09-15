Smudo oder Melissa Khalaj: Wer beweist mehr Köpfchen?Jetzt kostenlos streamen
Zurück in die Schule
Folge 4: Smudo oder Melissa Khalaj: Wer beweist mehr Köpfchen?
121 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 6
Smudo, Melissa Khalaj, Katrin Müller-Hohenstein und Mathias Mester testen ihr Wissen und treten zur Leistungskontrolle an. Dabei werden ihre Ergebnisse von vier Grundschullehrer:innen ausgewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen?
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1