SAT.1Staffel 2Folge 4vom 15.09.2023
121 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 6

Smudo, Melissa Khalaj, Katrin Müller-Hohenstein und Mathias Mester testen ihr Wissen und treten zur Leistungskontrolle an. Dabei werden ihre Ergebnisse von vier Grundschullehrer:innen ausgewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen?

