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Zwischen Haus und Hecke

HGTVFolge vom 04.03.2022
Abschied von der Junggesellenbude

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Zwischen Haus und Hecke

Folge vom 04.03.2022: Abschied von der Junggesellenbude

43 Min.Folge vom 04.03.2022Ab 6

Kim und Jamie Morse haben vor kurzem geheiratet und möchten Jamies Junggesellenbude renovieren. Das Haus braucht einen neuen Grundriss und soll mit Liebe gefüllt werden. Dafür machen Architekt Carmine und Landschaftsgärtner Mike zwei Vorschläge: Der eine plant eine Atomic Ranch im Mid-Century-Stil, wie es sie in Palm Springs gibt – mit einem offenen Grundriss und knalligen Farben. Mike setzt auf eine große Veranda und einen vielseitigen Garten mit verschiedenen Bereichen wie einer Feuerstelle, einem Grillplatz und Essbereich. Wie wollen die beiden ihr Budget von 130.000 Dollar aufteilen?

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