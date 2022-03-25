Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 25.03.2022: Das Honeymoon-Haus
43 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 6
Amy und Ryan sind frisch verheiratet und haben von ihrem Honeymoon-Geld ein baufälliges Haus gekauft. Sie sind erst vor ein paar Monaten mit ihrer Hündin eingezogen und beauftragen Carmine und Mike, das Haus mit drei Schlafzimmern zu einem schönen und größer wirkenden Zuhause zu machen. Carmines und Mike Vision ist es, ein modernes Farmhaus zu gestalten – mit einem offenen Grundriss zwischen den Wohnbereichen, viel natürlichem Licht und einer warmen Atmosphäre. Mike möchte einen Garten gestalten, bei dem die Nachbarn vor Neid erblassen. Dafür plant er eine weiße Außenfassade mit schwarzen Details und einen Garten mit Feuerstelle, Lounge und Essbereich. Welche Ideen überzeugen die beiden mehr?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.