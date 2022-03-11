Ein Haus mit guten AussichtenJetzt kostenlos streamen
Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 11.03.2022: Ein Haus mit guten Aussichten
43 Min.Folge vom 11.03.2022
Carmine und Mike nehmen ihr bisher größtes Projekt in Angriff und versuchen, dem unrenovierten 70er-Jahre-Haus von Schauspielerin Gabrielle einen modernen, zeitgenössischen Stil zu verleihen. Die Herausforderung: Das Haus ist mit 400 Quadratmetern groß und das Budget klein. Landschaftsarchitekt Mike und Innendesignerin Carmine arbeiten zusammen, um dem kürzlich erworbenen Haus einen sexy und modernen Stil zu verleihen. Mike kämpft um das Budget für den Garten, der eine umfassende Neugestaltung benötigt.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.