Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 19.03.2024: Das Surfer-Zen-Haus
45 Min.Folge vom 19.03.2024
Marissa und Scott brauchen Hilfe von den Design-Genies: Sie haben die letzten Jahre einige Schönheitsreparaturen selbst ausgeführt, doch nach einem Wasserschaden im Bad sind sie am Ende ihrer Kräfte angelangt. Im Zuge der Renovierung soll das Zuhause auch die Persönlichkeit des Paares widerspiegeln. Carmines Idee ist ein Haus im postmodernen Stil, bei dem aus jedem Zimmer etwas Besonderes entsteht, inspiriert von der Liebe zum Ozean. Der Fokus liegt auf Küche, Wohnzimmer, Waschküche und Hauptbad. Dazu kommen Vorgarten und Garten. Alles für ein Budget von 225.000 Dollar.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.