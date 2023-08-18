Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 18.08.2023: Das XXL-Haus
44 Min.Folge vom 18.08.2023
Katie und Michael leben in Hawthorne, Kalifornien. Sie haben zwei kleine Jungs und einen Hund, aber ihr kleines Haus mit zwei Schlafzimmern und einem Bad bietet nicht genug Platz für die junge Familie. Mike und Carmine bekommen 175.000 Dollar, um dem Zuhause einen natürlichen, neutralen Look zu verpassen und größer erscheinen zu lassen. Carmine schlägt den mutigen Plan vor, das Haus um 100 Quadratmeter Wohnfläche zu vergrößern, während Mike einen beeindruckenden Entwurf für den Außenbereich vorschlägt. Wofür entscheidet sich die Familie?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.