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Zwischen Haus und Hecke

Von der Lagerhalle zum Traumhaus

HGTVFolge vom 25.08.2023
Von der Lagerhalle zum Traumhaus

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Zwischen Haus und Hecke

Folge vom 25.08.2023: Von der Lagerhalle zum Traumhaus

45 Min.Folge vom 25.08.2023

Ashley und Brad sind sich nicht sicher, wie sie den ganzen vergeudeten Platz in ihrem Haus und die fehlende Privatsphäre in ihrem Hauptschlafzimmer beheben sollen. Carmines Plan nutzt den Platz besser und designt Ashley das Badezimmer, das sie sich schon immer gewünscht hat, während Mike einen familienfreundlichen Garten mit einer Außenküche für Brad in Aussicht stellt.

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