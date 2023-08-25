Von der Lagerhalle zum TraumhausJetzt kostenlos streamen
Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 25.08.2023: Von der Lagerhalle zum Traumhaus
45 Min.Folge vom 25.08.2023
Ashley und Brad sind sich nicht sicher, wie sie den ganzen vergeudeten Platz in ihrem Haus und die fehlende Privatsphäre in ihrem Hauptschlafzimmer beheben sollen. Carmines Plan nutzt den Platz besser und designt Ashley das Badezimmer, das sie sich schon immer gewünscht hat, während Mike einen familienfreundlichen Garten mit einer Außenküche für Brad in Aussicht stellt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.