Neustart unter Palmen: Zwei Familien, ein riskanter Traum!Jetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 1: Neustart unter Palmen: Zwei Familien, ein riskanter Traum!
46 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Schlagersängerin Krümel und ihr Mann Dani wollen auf Mallorca ihren nächsten großen Traum verwirklichen: ein Restaurant mit eigenem Club. Doch Behördengänge, fehlende Genehmigungen und hohe Investitionen stellen das Ehepaar auf die Probe. Alessya aus Nordrhein-Westfalen wagt gemeinsam mit ihrer Familie einen Neuanfang in Spanien. Ob ihr Plan vom eigenen Schönheitssalon auf der iberischen Halbinsel aufgehen wird?
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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins