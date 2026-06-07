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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Zwischen Gyrosspieß und Winter Pride: Große Pläne unter Spaniens Sonne

Kabel EinsStaffel 4Folge 8vom 07.06.2026
Zwischen Gyrosspieß und Winter Pride: Große Pläne unter Spaniens Sonne

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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 8: Zwischen Gyrosspieß und Winter Pride: Große Pläne unter Spaniens Sonne

46 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Melanie und Adi aus Dénia kämpfen gegen die Zeit. Ihre Karnevalsparty soll kölsches Flair nach Spanien bringen - und der Erlös könnte endlich ihren Traum vom eigenen Gyrosspieß wahr werden lassen. Auf Gran Canaria organisiert Rüdiger mit viel Herzblut die "Winter Pride", die sich auch finanziell für ihn rentieren soll. Krümel und Dani kommen kurz vor der Eröffnung ihres ersten eigenen Restaurants auf Mallorca ins Schwitzen, denn organisatorisch bleibt noch eine Menge zu tun.

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