Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Chaos pur und große Enttäuschung - Krümel und Dani verfolgt das Pech

Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 03.05.2026
Joyn+
Chaos pur und große Enttäuschung - Krümel und Dani verfolgt das Pech

Chaos pur und große Enttäuschung - Krümel und Dani verfolgt das PechJetzt ohne Werbung streamen

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 4: Chaos pur und große Enttäuschung - Krümel und Dani verfolgt das Pech

45 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

In Guardamar tickt die Uhr für Alessya und Alika: Nur noch eine Woche bis zur Eröffnung ihres Beautysalons. Zwischen Fotoshooting, Möbelkäufen und Davids Geburtstag jongliert Alessya alle Aufgaben allein, während Andy in Deutschland weilt. Auf Mallorca inspizieren Krümel und Dani ihr neues Restaurant, doch defekte Geräte und organisatorisches Chaos sorgen für einen ordentlichen Dämpfer ...

Alle Staffeln im Überblick

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Kabel Eins
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Alle 4 Staffeln und Folgen