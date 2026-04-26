Chaos pur und große Enttäuschung - Krümel und Dani verfolgt das PechJetzt ohne Werbung streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 4: Chaos pur und große Enttäuschung - Krümel und Dani verfolgt das Pech
45 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
In Guardamar tickt die Uhr für Alessya und Alika: Nur noch eine Woche bis zur Eröffnung ihres Beautysalons. Zwischen Fotoshooting, Möbelkäufen und Davids Geburtstag jongliert Alessya alle Aufgaben allein, während Andy in Deutschland weilt. Auf Mallorca inspizieren Krümel und Dani ihr neues Restaurant, doch defekte Geräte und organisatorisches Chaos sorgen für einen ordentlichen Dämpfer ...
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins