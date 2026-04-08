Fahndungsaufruf "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Diese Fälle werden heute in der ZDF-Sendung vorgestellt Veröffentlicht: Vor 22 Minuten von teleschau Ein Überfall auf einen Discounter ist Teil der neuen Folge "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" vom 9. April. Bild: ZDF/Saskia Pavek

Die Polizei hofft wieder auf Hinweise. Mithilfe der Zuschauer:innen wollen die Ermittler:innen unter anderem einen Brandanschlag und einen Überfall in der heutigen Folge von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" aufklären.

Heute, 20:15 Uhr • Aktenzeichen XY... ungelöst Brandstiftung und Raub: Die Fälle in Folge 625 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

In der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" arbeiten seit 1967 Publikum und Ermittler:innen zusammen. In der Aprilausgabe der Sendung stellt Moderator Rudi Cerne einmal mehr ungelöste Kriminalfälle vor, bei denen die zuständigen Polizeidienststellen auf sachdienliche Hinweise der Zuschauer:innen hoffen. Folgende Fälle werden am Mittwoch, 8. April, um 20.15 Uhr (live im ZDF und auf Joyn) anhand von Spielszenen im Studio besprochen.

Falsche Polizisten rauben Hausbesitzer aus In Darmstadt wurde ein Mann im März 2024 in seinem Haus attackiert und ausgeraubt. Zwei Täter hatten sich zunächst als Polizeibeamte ausgegeben und das Opfer anschließend geschlagen, gefesselt und bedroht. Doch der Mann wollte den Code zu seinem Tresor nicht verraten, weshalb die Täter schließlich mit einer Rolex-Armbanduhr als Beute flüchteten. Das schwerverletzte Opfer ließen sie zurück. Die Kripo Darmstadt hofft auf neue Hinweise.

Eine obdachlose Frau entkommt einem Brandanschlag Die Kripo Dortmund sucht einen Mann, der im April 2024 den Schlafplatz einer obdachlosen Frau in der Dortmunder Innenstadt anzündete. Aufnahmen von Überwachungskameras in der Fußgängerzone zeigen, wie der Täter das Lager nachts in Brand steckt und den Ort ruhig wieder verlässt. Die Frau konnte sich gerade noch vor den tödlichen Flammen retten und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Ermittler:innen nehmen an, dass der Mann den möglichen Tod des Opfers billigend in Kauf genommen hat.

Raubüberfall auf einen Discounter In Bielefeld fahndet die Kripo nach einem Mann, der im März 2024 einen Discounter in Bielefeld-Brackwede überfallen hat. Der Täter bedrohte die Mitarbeiter mit einer Pistole und nahm Bargeld aus der Kasse. Als vom Parkplatz ein lautes Hupen ertönte, flüchtete der Mann mit der Abschöpfkassette der Kasse. Überwachungskameras nahmen die Tat auf.

Falsche Steuerfahnder überfallen ein Ehepaar Ein Senioren-Paar wurde im Juni 2025 nachts überfallen. Drei Männer gaben sich zunächst als Steuerfahnder aus und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort fesselten sie das Ehepaar und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld, Silbermünzen sowie den Festplattenrekorder, auf dem die Aufnahmen der Überwachungskameras im Haus gespeichert waren. Die Kripo Borken erhofft sich neue Hinweise.