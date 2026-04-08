Fahndungsaufruf
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Diese Fälle werden heute in der ZDF-Sendung vorgestellt
Veröffentlicht:von teleschau
Die Polizei hofft wieder auf Hinweise. Mithilfe der Zuschauer:innen wollen die Ermittler:innen unter anderem einen Brandanschlag und einen Überfall in der heutigen Folge von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" aufklären.
Brandstiftung und Raub: Die Fälle in Folge 625
In der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" arbeiten seit 1967 Publikum und Ermittler:innen zusammen. In der Aprilausgabe der Sendung stellt Moderator Rudi Cerne einmal mehr ungelöste Kriminalfälle vor, bei denen die zuständigen Polizeidienststellen auf sachdienliche Hinweise der Zuschauer:innen hoffen. Folgende Fälle werden am Mittwoch, 8. April, um 20.15 Uhr (live im ZDF und auf Joyn) anhand von Spielszenen im Studio besprochen.
Falsche Polizisten rauben Hausbesitzer aus
In Darmstadt wurde ein Mann im März 2024 in seinem Haus attackiert und ausgeraubt. Zwei Täter hatten sich zunächst als Polizeibeamte ausgegeben und das Opfer anschließend geschlagen, gefesselt und bedroht. Doch der Mann wollte den Code zu seinem Tresor nicht verraten, weshalb die Täter schließlich mit einer Rolex-Armbanduhr als Beute flüchteten. Das schwerverletzte Opfer ließen sie zurück. Die Kripo Darmstadt hofft auf neue Hinweise.
Eine obdachlose Frau entkommt einem Brandanschlag
Die Kripo Dortmund sucht einen Mann, der im April 2024 den Schlafplatz einer obdachlosen Frau in der Dortmunder Innenstadt anzündete. Aufnahmen von Überwachungskameras in der Fußgängerzone zeigen, wie der Täter das Lager nachts in Brand steckt und den Ort ruhig wieder verlässt. Die Frau konnte sich gerade noch vor den tödlichen Flammen retten und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Ermittler:innen nehmen an, dass der Mann den möglichen Tod des Opfers billigend in Kauf genommen hat.
Raubüberfall auf einen Discounter
In Bielefeld fahndet die Kripo nach einem Mann, der im März 2024 einen Discounter in Bielefeld-Brackwede überfallen hat. Der Täter bedrohte die Mitarbeiter mit einer Pistole und nahm Bargeld aus der Kasse. Als vom Parkplatz ein lautes Hupen ertönte, flüchtete der Mann mit der Abschöpfkassette der Kasse. Überwachungskameras nahmen die Tat auf.
Falsche Steuerfahnder überfallen ein Ehepaar
Ein Senioren-Paar wurde im Juni 2025 nachts überfallen. Drei Männer gaben sich zunächst als Steuerfahnder aus und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort fesselten sie das Ehepaar und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld, Silbermünzen sowie den Festplattenrekorder, auf dem die Aufnahmen der Überwachungskameras im Haus gespeichert waren. Die Kripo Borken erhofft sich neue Hinweise.
Drei falsche Polizisten bestehlen eine Seniorin
Neben den vier Filmfällen bespricht Moderator Rudi Cerne einen weiteren ungelösten Kriminalfall im Studio: Im Juni 2023 wurde in Bergneustadt eine 86-jährige Frau von drei falschen Polizisten brutal überfallen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie sich die Männer zunächst Zutritt zum Haus verschafften. Sie fesselten das Opfer, das dabei ein Schädel-Hirn-Trauma und Platzwunden erlitt. Die Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und Uhren. Die Kripo Gummersbach ermittelt.
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