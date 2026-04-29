Zwei Morde in Köln Neue Folgen "XY gelöst": Diese True-Crime-Fälle greift die Sendung heute auf Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicola Schiller "XY gelöst"-Moderator Sven Voss (l.) widmet sich in der heutigen Folge zwei Mord-Fällen aus Köln. Bild: ZDF / Oliver Rüther / ZDF und Marcus von Kleist

Jahrzehnte ohne Antwort, doch die Hoffnung bleibt: „XY gelöst" zeigt, wie Gerechtigkeit auch nach langer Zeit möglich ist. Um diese Verbrechen geht es heute in der Sendung.

1. Fall: Mord im Karneval Für den ersten Fall geht es zurück ins Köln der 80er-Jahre. Während des Karnevals wird die 24-jährige Petra Nohl in der Altstadt angegriffen und erwürgt. Der Täter verschwindet spurlos. Mehr als drei Jahrzehnte gibt es keine Ermittlungsfortschritte. Erst 34 Jahre nach dem Mord an Petra wird der Fall bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" neu aufgerollt. Ein entscheidender Hinweis und moderne DNA-Analyse führen die Ermittler:innen endlich zu ihrem Mörder. Ein Fall, der wieder einmal zeigt, wie Ausdauer und technischer Fortschritt selbst nach Jahrzehnten noch Antworten liefern können. Besonders ergreifend: Petras Tochter kommt in der Sendung selbst zu Wort und berichtet, wie der Mord an ihrer Mutter ihr Leben geprägt hat.

Heute, 20:15 Uhr • XY gelöst Mord im Karneval Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

2. Fall: Tödliche Nachtschicht Direkt im Anschluss um 21 Uhr kommt eine weitere Folge "XY gelöst". Auch beim zweiten Fall des Abends geht es um einen Mord in Köln. Eine junge Unternehmerin führt zusammen mit ihrem Bruder ein Bistro in der Innenstadt. An einem Sommerabend treffen sich die beiden, um Abrechnungen zu erledigen - eine Routine, aus der in dieser Nacht eine Tragödie wird. Am nächsten Morgen findet der Bruder die 24-Jährige erstochen im Kühlraum des Restaurants. Die Kasse des Ladens scheint unberührt, Raub scheidet also als Tatmotiv aus. Der Täter hinterlässt eine Zigarette mit DNA-Spuren. Ermittler:innen hoffen auf einen schnellen Treffer in der Datenbank des Bundeskriminalamts. Doch die Suche bleibt erfolglos. Der Fall läuft ins Leere und wird zu den Akten gelegt, bis ein anonymer Telefonhinweis acht Jahre später Bewegung in den Fall bringt.