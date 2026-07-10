Gibt es neue Hoffnung? "Aktenzeichen XY... Vermisst": Fall aus Franken - Neue Spur nach TV-Ausstrahlung Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau UNgeklärte Vermisstenfälle: V. l. Alexander B., Sebastian G. und Jutta S. werden in der Sondersendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" anhand von nachgestellten Szenen dem Publikum präsentiert. Bild: ZDF/Saskia Pavek

Der Vermisstenfall von Sebastian G. aus Großlangheim hat nach der Ausstrahlung bei "Aktenzeichen XY… Vermisst" neue Aufmerksamkeit erhalten. Noch am Abend gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein, unter anderem zu möglichen Sichtungen in Hamburg und Köln. Die Ermittler:innen prüfen nun sämtliche Hinweise und hoffen auf neue Erkenntnisse in dem seit Jahren ungeklärten Fall.

+++ Update vom 10. Juli 2026 +++

Sind neue Informationen im Fall Sebastian G. aufgetaucht? Nach der Ausstrahlung des Vermisstenfalls von Sebastian G. aus Großlangheim in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Vermisst" sind neue Hinweise bei der Polizei eingegangen. Nach Angaben der Beamt:innen gingen am Mittwochabend Hinweise im niedrigen zweistelligen Bereich ein. Die Kriminalpolizei prüft nun sämtliche Meldungen und leitet bei konkreten Ermittlungsansätzen weitere Maßnahmen ein. Unter den Hinweisen befinden sich auch mögliche Sichtungen des Vermissten in Hamburg und Köln. Ob diese tatsächlich mit Sebastian G. in Verbindung stehen, ist bislang unklar.

Der damals 26-jährige Sebastian G. verschwand im Jahr 2021. Seitdem fehlt von dem Mann aus Großlangheim im Landkreis Kitzingen jede gesicherte Spur. Weil er Bus und Bahn kostenlos nutzen konnte, schließen die Ermittler:innen nicht aus, dass er sich auch außerhalb Unterfrankens aufgehalten haben könnte. Warum er verschwand, ist bis heute ungeklärt. Sowohl persönliche Belastungen als auch ein Verbrechen werden weiterhin als Hintergrund in Betracht gezogen. Die Spezialausgabe von "Aktenzeichen XY… Vermisst" verfolgten am Mittwochabend, 8. Juli, nach ZDF-Angaben rund 3,65 Millionen Zuschauer:innen. Die nächste reguläre Ausgabe von "Aktenzeichen XY… Ungelöst" läuft am 29. Juli 2026 um 20.15 Uhr im ZDF. Eine weitere neue Folge ist für den 19. August 2026, ebenfalls um 20.15 Uhr, angekündigt.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

"Aktenzeichen XY ... Vermisst": Darum ging es in der Sendung vom 8. Juli Ungeklärte Vermisstenfälle beschäftigen Moderator Rudi Cerne und sein Team in der Sendung von Mittwoch, 8. Juli, 20:15 Uhr (live im ZDF und bei Joyn). Seit 1967 werden im Fahndungsklassiker die Zuschauer:innen um Unterstützung gebeten. Die Idee zur Sendung hatte der 2009 gestorbene Eduard Zimmermann. Mehr als 600 Folgen später ist die Einschaltquote noch immer so beeindruckend wie die Aufklärungsquote. Die neue Ausgabe stellt folgende Fälle anhand von nachgestellten Spielszenen vor.

Vermisstenfall: Alexander Bohnert (51) Am Morgen des 3. April 2024 verlässt Alexander Bohnert sein Zuhause in Lichtenau-Muckenschopf in Wanderkleidung. Eine Überwachungskamera zeichnet die letzten Bilder des Mannes auf, auf denen er sein Grundstück in nördliche Richtung verlässt. Dann verliert sich seine Spur. Er trägt kein Geld, Ausweispapiere oder andere persönliche Gegenstände bei sich. Bis heute ist nicht klar, was mit Bohnert passiert ist. Die Kriminalpolizei Rastatt schließt weder ein freiwilliges Untertauchen noch einen Suizid, einen Unfall oder eine Straftat aus. Alexander Bohnert ist 1,80 Meter groß, hat blonde Haare, blaue Augen und eine stämmige Figur. Am Tag seines Verschwindens trug er eine schwarze Softshellhose, eine grau-schwarze Softshelljacke sowie schwarze Wanderschuhe.

Vermisstenfall: Corina Niemand (43) Corina Niemand verschwand am 23. März 2024. Der Fall der Dresdnerin aus dem Stadtteil Dölzchen nahm im Frühjahr dieses Jahres eine tragische Wendung. Im April 2026 meldete ein Mann einen Knochenfund unterhalb der Begerburg in Dresden. Anschließende Untersuchungen bestätigten, dass der Knochen von der Vermissten stammt. Weitere Überreste wurden nicht gefunden. Die Polizei schließt einen Unfall während eines Spaziergangs daher aus und geht von einem Tötungsdelikt aus - doch bislang fehlen weitere Hinweise. Die Begerburg liegt nur rund 500 Meter Luftlinie von Corina Niemands Wohnort entfernt und gehörte laut den Ermittler:innen zu ihrer üblichen Spazierstrecke. Daher sucht die Polizei nun nach Zeug:innen, die am Morgen des 23. März 2024, insbesondere nach 5 Uhr, im Bereich der Begerburg verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Corina Niemand war 1,70 Meter groß, schlank, hatte braune Augen und mittellanges schwarzes Haar. Am Tag ihres Verschwindens trug sie einen knielangen schwarzen Steppmantel, Stiefel mit Fellbesatz und rote Wollhandschuhe.

Vermisstenfall: Jutta Schulz (53) Vor mehr als zehn Jahren verschwand Jutta Schulz aus Magdeburg. Auch bei ihr gehen die Ermittler:innen von einem Gewaltverbrechen aus - zum aktuellen Zeitpunkt könne jedoch auch ein freiwilliges Untertauchen noch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Schulz ist etwa 1,59 Meter groß, sehr schlank und sportlich. Sie hat schulterlange rotbraun gefärbte, lockige Haare und zwei Tätowierungen: ein Horusauge auf dem linken Schulterblatt sowie den Sonnengott Ra auf dem rechten Unterbauch. Schulz arbeitete in einer Bar und pendelte dafür regelmäßig mit der Bahn zwischen Magdeburg und Köln-Neuehrenfeld. Für eine Straftat spricht, dass die Vermisste ihre persönlichen Gegenstände sowie ihren Antiquitätenladen zurückgelassen hat, keine Zugriffe auf ihre Bankkonten mehr verzeichnet werden konnten und sie alle Kontakte abgebrochen hat. Die Polizei sucht neben der Vermissten auch nach einem Mann namens "Kurt" oder "Knut". Mit ihm soll Schulz neben ihrer festen Beziehung eine weitere Beziehung geführt haben. Die Ermittler:innen hoffen, dass er zur Aufklärung beitragen könnte. Doch auch Hinweise zu ihren Aufenthaltsorten und ihren Kontakten entlang der Strecke zwischen Magdeburg und Köln werden erbeten.

Vermisstenfall: Sebastian Geier (26) Am 21. Juli 2021 verschwand der damals 26-jährige Sebastian Geier. Er wurde zuletzt in der Innenstadt gesehen. In Kitzingen und Würzburg hielt sich Geier regelmäßig auf, obwohl er zum Zeitpunkt seines Verschwindens gemeinsam mit seiner Mutter in Großlangheim lebte. Danach leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein, darunter den Einsatz von Leichenspürhunden. Diese blieben jedoch ohne Ergebnis. Bis zum Beginn des Jahres 2022 gingen bei der Polizei vereinzelte Hinweise auf Sebastians möglichen Aufenthaltsort ein, die die Beamt:innen jedoch nicht verifizieren konnten. Sie gehen davon aus, dass er nach seinem Verschwinden bis 2022 bei Freunden untergekommen ist oder sich im Obdachlosenmilieu bewegte. Gründe könnten laut den Ermittler:innen familiäre Spannungen gewesen sein. Auch schließen sie nicht aus, dass der 26-Jährige an die falschen Menschen geraten ist. Der Vermisste ist 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde Haare mit lichten Stellen und Geheimratsecken. Er hat einen auffallend federnden, leicht nach vorne gebeugten Gang. Es wird zudem vermutet, dass er mittlerweile deutlich dünner sein und einen Vollbart tragen könnte.