Polizei bittet um Hinweise Nach Knochenfund: "Aktenzeichen XY ... Vermisst" rollt Fall um Corina Niemand neu auf Veröffentlicht: Vor 23 Minuten von teleschau Corina Niemand (Symbolbild links) verbringt mit ihrem Freund einen Urlaub in der Karibik. Wenig später verschwindet sie. "Aktenzeichen XY ... Vermisst" bittet um Mithilfe bei der Fahndung. Bild: ZDF/Saskia Pavek, ZDF/Nadine Rupp

Die Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" greift in einer Sonderausgabe unter anderem den Fall der vermissten Corina Niemand auf. Zwei Jahre lang fehlte von der 43-Jährigen jede Spur. Im April 2026 wurde jedoch ein menschlicher Knochen entdeckt, der ihr zugeordnet werden konnte.

In der Sondersendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" am 8. Juli um 20:15 Uhr im ZDF und im Stream auf Joyn beschäftigt sich das Team um Moderator Rudi Cerne mit fünf mysteriösen Vermissten-Fällen aus Deutschland und der Schweiz. Einer davon ist der Fall Corina Niemand. Die Frau aus dem Dresdner Stadtteil Dölzschen verschwand am 23. März 2024 spurlos. Vor wenigen Monaten, im April 2026, nahm der Fall dann eine tragische Wendung. Nachdem es zwei Jahre lang keinerlei weiterführende Hinweise gegeben hatte, fand der Eigentümer eines Grundstücks unterhalb der Begerburg im Dresdner Stadtteil Dölzschen einen menschlichen Knochen. Die Begerburg liegt nur rund 500 Meter Luftlinie von Corina Niemands Wohnort entfernt und gehörte zu ihrer regelmäßigen Spazierstrecke. Anschließende Untersuchungen konnten den Knochen zweifelsfrei der Vermissten zuordnen.