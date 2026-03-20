Lässig auf dem Laufrad "Bares für Rares"-Händler: So sah Wolfgang Pauritsch als Kind aus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz "Bares für Rares"-Händler Wolfgang Pauritsch gewährt mit einem Kinderfoto einen seltenen Einblick. Bild: ZDF / Guido Engels, Instagram / baresfuerrares

Fans der Trödelshow "Bares für Rares" sind gerade ganz begeistert - natürlich auch von neuen Folgen, aber vor allem von einem privaten Einblick in die Kindheit von Wolfgang Pauritsch. Auf Instagram wurde ein humorvolles Reel geteilt, das den Händler in jungen Jahren zeigt.

Während sonst der Fokus auf seltenen und manchmal wertvollen Sammlerstücken liegt, macht "Bares für Rares" zurzeit mit einem sympathischen Einblick von sich reden. Das Social-Media-Team der Sendung hat sich kreativ ausgetobt und in einem aktuellen Reel ein Kinderfoto von Händler-Liebling Wolfgang Pauritsch geteilt.

Luxuskarre oder doch ein Kinderauto? Ein junger Wolfgang Pauritsch sitzt auf einem Laufrad, süß zurechtgemacht. Er trägt ein Cape mit Fellkragen sowie Handschuhe - offensichtlich bereit, den Winter zu erobern. Dabei blickt er selbstbewusst in die Kamera. Dazu erscheint der eingeblendete Satz: "Wenn ich groß bin, fahre ich eine fette Luxuskarre." Follower:innen des Accounts dürften schon jetzt ahnen, dass die Sendung sich hier mal wieder nicht allzu ernst nimmt und in der nächsten Sequenz ein Spaß warten wird. Pauritsch wird nun als erwachsener Mann eingeblendet, mit dem Satz "Darf ich vorstellen …". Anschließend folgt die Auflösung, die Fans ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert und zu amüsierten Kommentaren anregt: Es wird ein Foto eingeblendet, auf dem der Händler in einem Kinderauto sitzt - offensichtlich ein ganzes Stück zu groß für seine "fette Karre".

Charmantes Video sorgt für Lacher Auch die Caption des Beitrags trifft genau den Geschmack der Community. "Händler Wolfgang hat sich einen Traum erfüllt", heißt es dort augenzwinkernd. Solche humorvollen Rückblicke sind selten, zeigen aber, wie nahbar die Händler sind. Und wie gut Einblicke ins private Leben der TV-Gesichter beim Publikum ankommen! Hier zeigt sich nicht nur distanziertes Experten-Image, sondern eine persönliche Seite.

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Fans reagieren begeistert In den Kommentaren unter dem Reel, das in gerade einmal rund 24 Stunden immerhin über 2.000 Likes bekommen hat, freuen sich die Zuschauenden über den kleinen Gag. Von lachenden Emojis über eigene Späße bis zur Wertschätzung des Social-Media-Teams der Sendung - die Reaktionen sind durchweg positiv. Ein Nutzer schreibt scherzhaft: "Praktikant muss schon wieder 'ne Gehaltserhöhung kriegen! Der dürfte inzwischen mehr verdienen als ein Zahnarzt." Ein anderer Kommentar bezieht sich direkt auf die gezeigte Szene: "Wusste doch, dass Wolfgang Mercedes fährt." Die Reaktionen beweisen, wie gut der Beitrag den Nerv der Community trifft. Die Mischung aus Humor, privaten Momenten und einem Augenzwinkern ist genau das, was viele Zuschauende auch an der Sendung "Bares für Rares" so schätzen. Das Reel mit dem Kinderfoto von Wolfgang Pauritsch ist jedoch mehr als nur ein lustiger Social-Media-Beitrag. Es zeigt, wie wichtig Authentizität und der Bezug zum Publikum für den Erfolg moderner TV-Formate sind. Indem auch die Händler:innen sich nicht zu ernst nehmen, entsteht eine Verbindung zum Publikum, die über die eigentliche Sendung hinausgeht. Es bleibt also spannend, ob wir uns demnächst über noch mehr persönliche Einblicke in die Leben der "Bares für Rares"-Stars freuen dürfen.