Vor Trödel-Show im ZDF "Ich kündige alles": "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter spricht über seinen Entschluss Aktualisiert: Vor 43 Minuten von C3 Newsroom Auch gegen Skeptiker:innen hat Moderator Horst Lichter von Anfang an den Erfolg der ZDF-Sendung "Bares für Rares" geglaubt. Bild: Future Image

Horst Lichter zählt seit vielen Jahren zu den Publikums-Lieblingen im Fernsehen. Durch einen Schicksalsschlag stand er aber bereits vor einem großen Umbruch und kündigte sämtliche Sendungen - bis auf eine.

Horst Lichter: "Ich habe einmal alles gekündigt" Seit 2013 moderiert Horst Lichter die Kult-Trödelshow "Bares für Rares" im ZDF. Bereits vor 20 Jahren wurde er bekannt als Fernsehkoch mit diversen Sendungen, unter anderem "Lafer! Lichter! Lecker". Der 64-Jährige ist ein Publikums-Liebling. Doch durch einen Schicksalsschlag wagte er einen radikalen Umbruch und war sogar davor, seine TV-Karriere auf Eis zu legen. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Moderatorin Barbara Schöneberger erzählte Lichter, wie es vor inzwischen knapp 13 Jahren dazu kam. "Ich werde nie vergessen, ich habe einmal alles gekündigt", sagte er. Damals sei bei seiner Mutter eine schwere Krebserkrankung festgestellt worden. Er habe sie begleitet "beim Entdecken des Krebses bis zum Tod. Da war ich die Monate bei ihr."

Nur eine Pilot-Sendung wollte Horst Lichter weiter machen Diese Zeit hatte weitreichende Auswirkungen: "Danach habe ich gesagt, ist jetzt gut, ich kündige alles." Es habe "noch ein paar andere Beweggründe" dafür gegeben, die er vorher bereits im Kopf gehabt habe. "Aber dann habe ich fünf Fernsehsendungen gekündigt." Er habe in den Shows damals parallel mitgewirkt und habe dann gesagt, "so, damit höre ich auf". Nur ein TV-Projekt wollte Horst Lichter auch nach diesem radikalen Umbruch noch weiterverfolgen, wie er in dem Podcast im November 2024 verriet. "Das war nur ein Pilot, wo alle gesagt haben, das funktioniert nicht - selbst der Intendant damals, den ich überredet habe zu diesem Piloten. Es ging um "Bares für Rares" - die Sendung, die inzwischen längst ein Dauerbrenner im ZDF ist. Viele seien vor ihrem Start aber äußerst skeptisch gewesen.

Lichter hörte viele skeptische Kommentare vor dem Start von "Bares für Rares" Der ZDF-Intendant habe damals zu ihm gesagt: "Horst, komm, mach das mal - aber Trödel, das funktioniert nicht im Fernsehen", erinnerte sich Lichter. "Mein Management sagte, du bist doch kein Trödel-Opa. Meine Frau meinte, was für ein Quatsch." Er aber war von Anfang an fasziniert von dem Konzept der Sendung, weil ihn die vielen Themen und Geschichten fasziniert hätten. "Ich liebe Menschen", betonte er. Und in die Sendung kämen die unterschiedlichsten Menschen mit Geschichten, die mal lustig seien, mal spannend, mal traurig. Außerdem hätten ihn alte Dinge schon immer fasziniert. Schon als Kind habe er Neues gegen Altes getauscht. Und die Erfolgsgeschichte von "Bares für Rares" hat längst bewiesen, dass Horst Lichter mit seinem Gespür recht behalten hat.