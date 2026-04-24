Schmuck, Möbel, Porzellan: Die Händler:innen bei "Bares für Rares" bieten für Objekte, die sie dann im eigenen Laden verkaufen können - idealerweise mit Gewinn. Aber was verdienen sie bei der Sendung, und wie viel kassiert Moderator Horst Lichter?

Wie die Antiquitäten-Händler:innen bei "Bares für Rares" Kasse machen

"Bares für Rares" gehört zu den Kultsendungen im ZDF: Schon in mehr als 2.200 Sendungen begutachteten Antiquitätenprofis Dachbodenfunde, Sammlerstücke, Designobjekte und Schmuck. Wenn die Händler:innen etwas für wertvoll halten, können sie bieten, feilschen und pokern. Haben sie Erfolg, zahlen sie bar und verkaufen das Stück im eigenen Trödelladen oder Antiquitätengeschäft.

Ob sie zusätzlich eine Gage oder Aufwandsentschädigung vom ZDF für ihren Auftritt bekommen, ist nicht bekannt. Der Sender verrät das grundsätzlich nicht, und die Händler:innen betonen lediglich, dass sie mit ihrem eigenen Geld handeln.

Wenn Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl oder Susanne Steiger in der Sendung etwas ankaufen wollen, nutzen sie ausschließlich ihr Privatbudget - das ZDF gibt nichts dazu.

Kasse machen sie nur, wenn sie das ergatterte Objekt mit Gewinn loswerden. Wenn sie den richtigen Riecher haben und ein bisschen Arbeit investieren, können sie manchmal deutlich mehr Geld einnehmen.

Händlerin Elke Velten etwa kaufte bei einer "Bares für Rares"-Sendung einmal eine 300 Jahre alte Brosche für 700 Euro. Dann beauftragte sie einen Goldschmied, den Anstecker in drei Teile zu zersägen und daraus Ohrringe und einen Kettenanhänger zu machen. Das kostete sie knapp 300 Euro, wie die "Berliner Zeitung" schreibt. Verkaufen wollte sie die drei Schmuckstücke dann für 1.400 oder 1.500 Euro - ein satter Gewinn von 40 Prozent.

Wie viel sie mitbringen, können sie selbst bestimmen. Waldi Lehnertz' Markenzeichen ist zwar, dass er immer ein Startangebot von 80 Euro abgibt. Aber tatsächlich hat er viel mehr Geld im Portemonnaie. Zwischen 10.000 und 15.000 Euro nimmt er in jede Sendung mit, wie die "Bunte" schreibt. Viele Kolleg:innen bei "Bares für Rares" würden das ähnlich handhaben, sagte Waldi. Schmuckhändler:innen hätten aber "logischerweise immer etwas mehr" in der Tasche.

Gestohlen werden kann das Geld im Händlerraum übrigens nicht so leicht: Natürlich passen Security-Leute auf, außerdem haben Zuschauer:innen keinen Zutritt. Nur Händler:innen, die jeweiligen Privatverkäufer:innen und Horst Lichter dürfen dort eintreten.