Schwere Anfänge "Ein Frischling im Haifischbecken": So holprig startete Fabian Kahl bei "Bares für Rares" Aktualisiert: 10:16 Uhr von C3 Newsroom Fabian Kahl gehört seit der ersten Staffel zum "Bares für Rares"-Team. Bild: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Erst still, unsicher, schüchtern - heute selbstbewusst und souverän: Händler Fabian Kahl hat sich bei "Bares für Rares" vom Paradiesvogel zum respektablen Antiquitäten-Experten entwickelt. Ein Weg, der nicht immer einfach war.

Er war gerade mal 21 Jahre alt, als ihn jemand vom ZDF-Team im Jahr 2013 auf einem Antik- und Trödelmarkt ansprach und zum Casting für "Bares für Rares" einlud. Schon damals bestimmte die Faszination für alte Dinge das Leben von Fabian Kahl - und seine Gothic-Leidenschaft. Mit seinem Faible für außergewöhnliche Outfits, Frisuren und Piercings stach er wie ein Paradiesvogel aus der Händler-Riege heraus.

Ich fühlte mich wie ein Frischling im Haifischbecken. Fabian Kahl über seine Anfänge bei "Bares für Rares"

Er selbst erinnert sich noch gut an sein erstes Treffen mit den anderen Händlern im Studio: "Alle von ihnen hatten Läden, waren seit Jahren im Geschäft und brachten unheimlich viel Erfahrung mit. Ich hingegen fühlte mich wie ein Frischling im Haifischbecken", erzählte er jetzt in einem "Focus"-Interview.

Paradiesvogel unter den Händlern Als bunter Vogel inmitten des renommierten Expertenzirkels fiel er optisch auf. Sein Auftreten jedoch war anfangs aus Unsicherheit still und schüchtern. "In den ersten Sendungen sage ich fast kein Wort. Alles war neu und ich war mir damals meiner Persönlichkeit und meines Könnens nicht so bewusst wie heute", so Fabian Kahl.

Mehr Selbstbewusstsein, weniger Gothic Doch mit der Zeit wuchs sein Selbstbewusstsein. Und sein Outfit-Style. Zwar tritt er noch stets schick und fashionbewusst ins Studiolicht - der markante Gothic-Look und die wallende Mähne sind mittlerweile jedoch Vergangenheit.