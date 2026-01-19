Schwere Anfänge
"Ein Frischling im Haifischbecken": So holprig startete Fabian Kahl bei "Bares für Rares"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Erst still, unsicher, schüchtern - heute selbstbewusst und souverän: Händler Fabian Kahl hat sich bei "Bares für Rares" vom Paradiesvogel zum respektablen Antiquitäten-Experten entwickelt. Ein Weg, der nicht immer einfach war.
Keine Folge von "Bares für Rares" verpassen!
Er war gerade mal 21 Jahre alt, als ihn jemand vom ZDF-Team im Jahr 2013 auf einem Antik- und Trödelmarkt ansprach und zum Casting für "Bares für Rares" einlud. Schon damals bestimmte die Faszination für alte Dinge das Leben von Fabian Kahl - und seine Gothic-Leidenschaft. Mit seinem Faible für außergewöhnliche Outfits, Frisuren und Piercings stach er wie ein Paradiesvogel aus der Händler-Riege heraus.
Ich fühlte mich wie ein Frischling im Haifischbecken.
Er selbst erinnert sich noch gut an sein erstes Treffen mit den anderen Händlern im Studio: "Alle von ihnen hatten Läden, waren seit Jahren im Geschäft und brachten unheimlich viel Erfahrung mit. Ich hingegen fühlte mich wie ein Frischling im Haifischbecken", erzählte er jetzt in einem "Focus"-Interview.
Paradiesvogel unter den Händlern
Als bunter Vogel inmitten des renommierten Expertenzirkels fiel er optisch auf. Sein Auftreten jedoch war anfangs aus Unsicherheit still und schüchtern. "In den ersten Sendungen sage ich fast kein Wort. Alles war neu und ich war mir damals meiner Persönlichkeit und meines Könnens nicht so bewusst wie heute", so Fabian Kahl.
Mehr Selbstbewusstsein, weniger Gothic
Doch mit der Zeit wuchs sein Selbstbewusstsein. Und sein Outfit-Style. Zwar tritt er noch stets schick und fashionbewusst ins Studiolicht - der markante Gothic-Look und die wallende Mähne sind mittlerweile jedoch Vergangenheit.
Umzug für die Sendung
Auch in Sachen Lebensmittelpunkt hat der beliebte Antiquitäten-Händler kürzlich einen starken Einschnitt vollzogen. Fabian Kahl hat seine Leipziger Heimat gegen den oberen Mittelrhein eingetauscht, um näher am Drehort von "Bares für Rares" zu wohnen.
