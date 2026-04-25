"Ich liebe die Liebe" Pamela Anderson: Das sind die berühmten Ex-Partner des "Baywatch"-Stars Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna Tiefenbacher Zu den berühmten Ex-Partnern von "Baywatch"-Star Pamela Anderson zählen Bret Michaels (o.) und Kid Rock (u.). Bild: IMAGO / Capital Pictures / IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Cover-Images

Es gibt Menschen, die süchtig nach Liebe sind. Wenn es nach Pamela Anderson ginge, wäre sie jeden Tag verliebt. Fünfmal war die Schauspielerin bereits verheiratet, ihre Beziehungen sind stets von Höhen und Tiefen geprägt.

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Pamela Anderson: verliebt in die Liebe Jahrelang wurde sie auf ihr Äußeres reduziert, aber auch ihre Beziehungen brachten sie immer wieder in die Schlagzeilen. Pamela Anderson galt in den 90ern als Sex-Ikone, mit ihren Bildern im "Playboy"-Magazin und ihrer Rolle als CJ bei "Baywatch" wurde sie weltberühmt. Die heute 58-jährige Schauspielerin bezeichnet sich selbst als hoffnungslose Romantikerin - genau wie CJ. Pamelas Eltern hatten zwar eine problematische Beziehung, da der Vater Alkoholiker und der Mutter gegenüber gewalttätig gewesen war, dennoch habe die Liebe sie immer wieder zusammengebracht - für Pamela hat ihre Beziehung deshalb trotz allem eine Art Vorbildfunktion. Sie selbst war mittlerweile fünfmal verheiratet, mit vier verschiedenen Männern. Doch wirklich geliebt habe sie nur einen, gibt sie zu.

Nicht die einzige Veränderung - auch dem Make-up hat der Hollywood-Star abgeschworen: Mehr als Selbstfindung Pamela Anderson: Deswegen trägt sie kein Make-up 30.07.2025 • 09:00 Uhr

Ein Leben voller toxischer Typen Sie habe sich immer zu Bad Boys hingezogen gefühlt, erzählt Pamela in der Doku "Pamela - eine Liebesgeschichte" (2023). Einer ihrer ersten Freunde habe sie mehrmals mit dem Auto "gejagt" und versucht, sie anzufahren, einmal habe er sie aus dem fahrenden Auto getreten; als geübte Turnerin habe sie sicher landen können, lacht Pamela mit Galgenhumor. Der erste Partner, mit dem sie zusammengewohnt hat, habe sie betrogen - sie sei ihm auf die Schliche gekommen, weil er seine Genitalien im Waschbecken gewaschen habe, das sei immer verdächtig. Sie zieht trotz Verlobung rechtzeitig die Reißleine. 1989 wird Pamela durch ihr bis heute legendäres "Playboy"-Shooting zur Sex-Ikone. Viele Männer, mit denen sie im Laufe ihres Lebens zusammen war, hätten eine bestimmte Idee von ihr im Kopf gehabt - zu merken, dass sie eine selbstbestimmte, eigenständige Frau war, hätte einige von ihnen aggressiv gemacht.

Der gute Boyfriend: Mario van Peebles Schauspieler, Produzent und Regisseur: Mario van Peebles hat eine abwechslungsreiche Karriere in der Filmbranche. Bild: IMAGO / imageSPACE

Aber zum Glück gab es auch Ausnahmen: nach ihrem Umzug nach L.A. verliebt sich Pamela in den Regisseur und Produzenten Mario van Peebles. Über ihn hat sie bis heute nur Gutes zu sagen, er sei einer von zwei guten Boyfriends gewesen - der andere war Kelly Slater.

Erste öffentliche Romanze: Scott Baio Scott Baio und Pamela Anderson (v. l.) waren Anfang der 90er ein Paar. Bild: ZUMA Press Wire

In der sagenumwobenen Playboy-Mansion, die für Pamela zu Beginn ihrer Karriere eine Art zweites Zuhause ist, lernt sie auf einer Party den Schauspieler Scott Baio kennen. Die beiden sind 1990/91 ein Paar. Pamela hat ihren ersten TV-Auftritt in der Sitcom "Charles In Charge", in der Scott die Hauptrolle spielt.

Der erste Rocker-Freund: Bret Michaels Die Beziehung von Pamela Anderson und Bret Michaels (v. l.) passte ihrer Mutter überhaupt nicht. Bild: ZUMA Press Wire

Der Sänger der Glam-Metal-Band Poison und Pamela daten im Zeitraum 1993/94. Bret gibt sich große Mühe, auch Pamelas Mutter zu beeindrucken: Er organisiert, dass sie bei einem Auftritt der Beach Boys (von denen sie großer Fan ist) auf die Bühne darf. Dennoch gibt Mama frei heraus zu, den Freund ihrer Tochter nicht besonders zu mögen. "Die Mutter mochte dieses Rocker-Ding und mein Aussehen einfach nicht - Pamela hatte vorher noch nie einen Rockmusiker gedatet. Ich glaube, das hat eine große Rolle in der Beziehung gespielt", erklärt Bret Michaels in einem Interview mit dem "Blender". Da hatte Pamelas Mutter vielleicht schon eine Vorahnung …

On-Off mit Baywatch Co-Star Kelly Slater Kelly Slater verkörperte Jimmy Slade in der dritten Staffel "Baywatch". Bild: imago images / Everett Collection

In ihrem Dokumentarfilm erzählt Pamela, dass sie viel Liebe für ihren Co-Star Kelly Slater gehabt habe. "Er war aber ein Freigeist - und außerdem kann man niemanden besitzen", erklärt sie die sehr offene Beziehung der beiden. Als Pamela ihm telefonisch mitteilt, sie habe spontan geheiratet, reagiert Kelly gelassen - die beiden bleiben befreundet.

Kelly Slater als Jimmy Slade kannst du in dieser "Baywatch"-Folge sehen Ganze Folge Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu Tödliche Gefahr in der Tequila Bay Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.06.2023 • 41 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die explosive, große Liebe: Tommy Lee Die Turteltauben Pamela und Tommy (v. l.) posieren Arm in Arm bei der Grammy Awards After Party 2011. Bild: ZUMA Press Wire

Rückblickend kann man wohl sagen, dass schon der Anfang ihrer Beziehung von der ein oder anderen Red Flag begleitet wird: Pamela und der Mötley-Crüe-Schlagzeuger lernen sich Mitte der 90er auf einer Party kennen. Danach ruft er die Schauspielerin immer wieder an, obwohl sie nicht auf ihn eingeht. Ihre Karriere ist gerade in vollem Gange, sie ist beschäftigt mit "Playboy"-Shootings und den Dreharbeiten zu "Baywatch". Für die Arbeit muss sie unter anderem nach Cancun, Mexiko, reisen. Er fliegt ihr hinterher, obwohl sie ihn bittet, es nicht zu tun. Er werde jedes Hotel nach ihr absuchen, sagt er. Am vorletzten Abend denkt Pamela sich "Was soll's?" und gibt nach, die beiden verabreden sich mit einigen Freund:innen in einem Club. Pamela trinkt Champagner mit Ecstasy, ihre erste Drogenerfahrung. Noch in der Nacht macht Tommy ihr einen Heiratsantrag, mit dem Totenkopf-Ring eines Kumpels. Die beiden heiraten vier Tage später am Strand in Badeklamotten, Trauzeugin ist eine Frau, die die beiden in der Clubnacht kennengelernt hatten. Es sei eine explosive Liebe zwischen den beiden gewesen, berichtet Pamela, geprägt von Leidenschaft und Romantik. Doch Tommy hat eine dunkle Seite: er ist eifersüchtig, kontrolliert und beobachtet Pamela bei den Dreharbeiten zu "Baywatch". Als er mitbekommt, dass sie ihm eine Kuss-Szene verschwiegen hat, schlägt er ihren Trailer kurz und klein. Auch der Skandal um das gestohlene Sex-Tape von Pamela und Tommy ist eine enorme Belastung für die Beziehung der beiden. Außerdem gibt der Schlagzeuger zu, er habe sich zurückgesetzt gefühlt, nachdem seine Söhne (Brandon, 1996 und Dylan, 1997) zur Welt gekommen waren. Eines abends im Jahr 1998 flippt er aus und wird handgreiflich, während Pamela einen Säugling auf dem Arm hat. Sie zieht sofort Konsequenzen und trennt sich von ihm. Er kommt daraufhin für einige Monate ins Gefängnis.

Kurzer Spaß: Model Marcus Schenkenberg Schönes Paar: Marcus Schenkenberg und und Pamela Anderson (v. l.) beim 20. Jubiläum von PETA in Los Angeles im Jahr 2000. Bild: Depositphotos

Für ein paar Monate im Jahr 2000 datet Pamela das Calvin-Klein-Model Marcus Schenkenberg. Die beiden sind kurzzeitig sogar verlobt. Er habe für ihren Geschmack jedoch zu wenig Leidenschaft an den Tag gebracht, berichtet sie später.

Ehemann Nummer zwei: Kid Rock Hochzeit in Weiß: Pamela Anderson und Kid Rock im Juli 2006 in Saint Tropez. Bild: ABACAPRESS

2001 kommen Anderson und der Musiker Kid Rock zusammen, 2002 verkünden sie die Verlobung, 2003 die Trennung. 2006 wagt Pamela es dann noch einmal: sie heiratet abermals im Bikini. Die Party-Bilder aus Saint Tropez gehen durch die Presse. Kid Rock sei großartig mit ihren Söhnen gewesen, berichtet die Darstellerin. Die beiden hätten Spaß zusammen gehabt - doch die große Liebe sei es nicht gewesen. Fun Fact: Es wird spekuliert, dass Pamelas Cameo-Auftritt im Film "Borat" das Beziehungsende ausgelöst habe.

Die dritte (und vierte) Hochzeit: Pokerspieler Rick Salomon Anderson und der Profi-Pokerspieler bei der Eröffnung eines Casinos im Jahr 2007. Bild: ZUMA Globe

Sie habe seine Crack-Pfeife im Christbaum gefunden, erzählt Pamela in ihrer Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte". Sein Drogenkonsum sei der Grund gewesen, warum sie die Ehe, geschlossen im Jahr 2007, schon 2008 wieder annullieren lassen habe. Salomon macht daraufhin einen Entzug, 2014 heiraten die beiden erneut, lassen sich aber nach sechs Monaten wieder scheiden.

Der Normalo: Dan Hayhurst Pamela Andersons und Dan Hayhursts Ehe hielt 13 Monate. Bild: IMAGO / ABACAPRESS