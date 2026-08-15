Vom Court ins Reality-TV "Beauty & The Nerd"-Star Mareike Beluga: So sah sie früher als Basketballerin aus Aktualisiert: Vor 24 Minuten von Nicholas Vogel Heute steht Mareike Beluga als Model und Reality-TV-Star vor der Kamera, mit 13 trainierte sie noch bei den Halle Lions. Bild: Joyn, IMAGO / Eckehard Schulz, Adobe Stock

Vor ihrer Model- und Reality-Karriere spielte Mareike Beluga Basketball in der Bundesliga. Rund zehn Jahre später wartet ein neues Abenteuer auf die ehemalige Profi-Sportlerin: Ab 27. August mischt sie als Beauty die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" auf.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wer ist Mareike Beluga? Früher punktete sie auf dem Basketball-Feld Heute ist Mareike Beluga als Model, Influencerin und selbstbewusster Reality-Star unterwegs. Doch bevor sie über Laufstege schritt und vor TV-Kameras posierte, ging es für sie auf einem anderen Feld ordentlich zur Sache. Mareike wurde am 17. Februar 1995 als Mareike Müller in Halle an der Saale geboren und lebt inzwischen in Berlin. Schon als Kind entdeckte sie den Basketball für sich. In den Spielzeiten 2014/2015 und 2015/2016 stand sie für die SV Halle Lions sogar in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga auf dem Court. Alte Aufnahmen aus dieser Zeit zeigen die heutige Beauty in einem völlig anderen Look: sportliches Trikot statt glamouröser Outfits, zusammengebundene Haare statt perfektem Styling und den Blick immer fest auf den nächsten Korb gerichtet.

Lange vor ihrer Model- und Reality-Karriere jagte Mareike Beluga noch Körben hinterher: 2015 trat sie als Mareike Müller mit den SV Halle Lions gegen den polnischen Erst-Ligisten AZS Gorzów an. Bild: imago/Eckehard Schulz

Eine Verletzung setzte Mareikes Basketball-Karriere ein vorzeitiges Ende. Davon ließ sie sich jedoch nicht ausbremsen: Sie studierte Fashion-Management und tauschte den Court gegen die Modewelt. Die Disziplin und den Ehrgeiz aus dem Profisport hat sie sich bis heute bewahrt.

Bei GNTM musste ihre blonde Mähne einem Pixie-Cut weichen Vielen dürfte Mareike aus "Germany's Next Topmodel" bekannt sein: 2021 wagte sie in der 16. Staffel den Sprung ins TV und belegte am Ende Platz 13 - vor allem wegen ihres krassen Umstylings blieb sie in Erinnerung. Model-Chefin Heidi Klum fand Mareikes lange blonde Mähne zu langweilig und verordnete ihr eine radikale Typveränderung: Beim großen GNTM-Umstyling wurden ihre Haare zu einem kurzen Pixie-Cut geschnitten. Ein echter Wow-Moment, der die ehemalige Basketballerin völlig neu wirken ließ.

Schau dir Mareikes XXL-Umstyling bei GNTM 2021 auf Joyn an: Ganze Folge Germany's Next Topmodel Das große #GNTM-Umstyling Verfügbar auf Joyn Folge vom 04.03.2021 • 108 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach ihrer GNTM-Teilnahme baute sie ihre Karriere weiter aus: Bis heute arbeitet Mareike erfolgreich als Model und erreicht als Influencerin eine große Community. Dabei möchte sie nicht allein auf ihr Aussehen reduziert werden: "Für mich ist eine Beauty nicht einfach jemand, der gut aussieht. Es geht um Ausstrahlung, Aura und Präsenz", erklärt sie. Schönheit beginne für sie dort, "wo Charakter auf Selbstbewusstsein trifft".

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Bei "Beauty & The Nerd" will Mareike alle überraschen Wieder vor der Kamera: Als Beauty wagt Mareike in der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel den Clash der Welten. Bild: Joyn

Mit "Beauty & The Nerd" steht für Mareike nun das nächste TV-Abenteuer an. Als eine der Beautys der neuen Staffel will sie nicht nur ihre selbstbewusste und schlagfertige Art zeigen, sondern auch die Frau hinter ihrem Social-Media-Auftritt. Ihr großer Wunsch:

Wenn die Zuschauer:innen am Ende sagen: 'Sie hat mich echt überrascht!', dann habe ich alles richtig gemacht. Mareike Beluga

Und vielleicht wartet in der "Beauty & The Nerd"-Villa sogar ein Mann, der mit ihrer starken Persönlichkeit mithalten kann. Mareike bringt ihre Erwartungen jedenfalls direkt auf den Punkt:

Ich warte immer noch darauf, einen Mann zu finden, der größere Eier hat als ich. Mareike Beluga