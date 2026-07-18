Was sagt Papa Mehmet dazu?
"Born Famous"-Star Josefine Scholl und Bayern-Kicker Tom Bischof zeigen süßes Pärchenbild
Aktualisiert:von Anna Tiefenbacher
Josefine Scholl ist die Tochter des Ex-Nationalspielers Mehmet Scholl. Sie kennt den Fußball also von Kindesbeinen an. Kein Wunder, dass sie sich nun auch in einen Fußballprofi verliebt hat.
Josefine Scholl: mit Fußball aufgewachsen
Josefine Scholl ist die Tochter des gefeierten Profi-Fußballers Mehmet Scholl, der seinerzeit mit dem FC Bayern die Champions League gewann und beim Europameistersieg 1996 Teil der Deutschen Nationalmannschaft war.
In ihrem Elternhaus lief früher ständig die Bundesliga im Fernseher, berichtet Josi. Auch die Spiele, die ihr Vater moderierte, schaute die Familie immer gemeisam. Der Sport hatte in der Familie Scholl schon immer einen großen Stellenwert. Ihre Mama war Yoga-Lehrerin, ihre Schwester macht Kampfsport und ihr Halbbruder Lucas ist im Fußball unterwegs. Josi selbst liebte die Akrobatik, bis ein Oberschenkelknochenbruch und die Diagonse "McCune Albright Syndrom" ihre sportliche Karriere beendeten.
Seit Mitte 2025 ein Paar: Josi und Tom Bischof
Tom Bischof wurde am 28. Juni 2005 in Amorbach geboren, er ist also drei Jahre älter als Josi. Seine fußballerische Ausbildung begann er beim TSV Amorbach, bevor er 2015 in die Jugend der TSG Hoffenheim wechselte.
Dort schaffte der Mittelfeldspieler den Sprung zu den Profis, 2022 debütierte er bereits in der Bundesliga. Zur Saison 2025/26 wechselte Bischof zum FC Bayern München. Zudem war er 2025 erstmals für die A-Nationalmannschaft im Einsatz.
Doch nicht nur fußballerisch lief es in 2025 gut für Tom Bischof. Denn seit Mitte des Jahres ist er mit Josefine Scholl zusammen. Erst kürzlich teilte er ein zuckersüßes Pärchenbild von sich und seiner Freundin.
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Josefine will sich allerdings nicht als "Spielerfrau" abstempeln lassen. Der Begriff sei für sie viel zu negativ konnotiert, erklärt sie in der neuen ProSieben-Doku "Born Famous". Trotzdem unterstütze sie ihren Partner auf und neben dem Spielfeld, dass sei ja klar. Der wöchentliche Besuch im Stadion sei jedenfalls gesetzt.
Ich bin jedes Wochenende in der Allianz-Arena und schaue Fußball.
Ob und mit wem die anderen deutschen Promi-Kinder Summer Terenzi, Gloria-Sophie Burkhandt und Diego Pooth in Beziehungen sind? Das erfährst du in der neuen Doku-Reihe "Born Famous - Fluch oder Segen?" ab 16. Juli immer donnerstags auf ProSieben und Joyn.
Streame die erste "Born Famous"-Folge kostenlos auf Joyn
Das sagt Papa Mehmet zur Beziehung seiner Tochter
In einem Radio-Interview mit "Antenne Bayern" wird Mehmet Scholl in der Doku gefragt, was er von der Beziehung seiner zu dem Zeitpunkt 17-jährigen Tochter hält. Seine Antwort ist rührend: "Ich schaue meine Josi an und sehe, es geht ihr gut. Dann glaube ich, dass da auch der Freund mit dafür sorgt, dass es ihr so gut geht. Und der Tom ist ein total anständiger, intelligenter, hochbegabter junger Mann und die beiden die mögen sich einfach."
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