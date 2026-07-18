San Diego Pooth, der Sohn von Verona und Franjo, gibt in der neuen ProSieben-Doku "Born Famous" Einblicke in seine Kindheit, seine Karrierepläne - und sein Liebesglück mit Louisa Büscher.

So haben Diego und Louisa sich kennengelernt

"Wir kennen uns eigentlich, seit wir 14 sind", sagt der Sohn von "Villa der Versuchung"-Moderatorin Verona Pooth. Sie hätten beide dieselbe Schule in Düsseldorf besucht, allerdings hätten sie sich dort knapp verpasst: Louisa kam, als Diego gerade die Schule verließ. Er und Louisa haben sich dann auf einen Kaffee getroffen - na gut, viele Kaffees, gibt Diego in der neuen Doku-Reihe zu - und seien schließlich ein Paar geworden: "Louisa und ich sind jetzt knapp zwei Jahre zusammen. Wir haben beide in Düsseldorf gelebt und ich bin dann nach Berlin gezogen wegen der Uni. Louisa ist immer zu Besuch gekommen und nach einem Jahr war alles, was ich habe, halbiert. 50 Prozent Louisa, 50 Prozent ich. So sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach zusammenziehen."

Dass für seine Klamotten nur noch wenig Platz im riesigen Kleiderschrank ist, nimmt Diego mit Humor. Dass seine Freundin ständig Kleidungsstücke seiner Mutter trägt, irritiert ihn in manchen Momenten - doch auch darüber kann er lachen. Mama Verona und Louisa verstehen sich blendend. Praktischerweise haben sie dieselbe Schuhgröße (39) und sind auch noch gleich groß (1,78 Meter).