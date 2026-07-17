"Born Famous" Ist sie mit Ex-Google-CEO zusammen? Söder-Tochter Gloria Burkandt äußert sich Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Anna-Maria Hock Gloria Burkandt will aus dem Schatten ihres Vaters Markus Söder treten. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

In "Born Famous" erhalten die Fans Einblicke in das Leben von deutschen Promi-Kindern. Dass das Leben als Star-Nachwuchs nicht nur Vorteile mit sich bringt, wird in der Doku schnell deutlich. Auch Söder-Tochter Gloria Burkandt musste mit den Schattenseiten bereits ihre Erfahrungen machen.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Gerüchte um ihr Liebesleben Gloria Burkandt will nur eins: endlich aus dem Schatten ihres Vaters treten. Aus diesem Grund besucht sie gerne auch alleine Events und posiert auf den roten Teppichen ganz ohne ihren Vater Markus Söder für die Kameras. Auch Interviews gibt die 27-Jährige gerne. Doch was in der Presse steht, gefällt Gloria nicht immer. Erst vor wenigen Monaten hielt sich eine Schlagzeile über ihr Liebesleben wacker in den Schlagzeilen. Gloria zeigte sich im vergangenen Februar zusammen mit dem früheren Google-CEO Eric Schmidt beim Herrenslalom der Olympischen Spiele im italienischen Bormio. Die Medien spekulierten daraufhin, ob die 27-Jährige und der 71-Jährige womöglich ein Paar sein könnten. Für viel Aufmerksamkeit sorgte in den Medien vor allem der große Altersunterschied zwischen den beiden.

Was läuft mit dem Ex-Google-CEO wirklich? In der Doku "Born Famous" spricht Gloria nun ganz offen über die negativen Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben. In Folge eins gesteht sie ihrer besten Freundin Jutta, dass sie überhaupt nicht gut geschlafen hat. Der Grund? Die negativen Schlagzeilen. "Mich nervt das einfach, wenn in den Medien immer irgendwas geschrieben wird", stellte sie klar und fügte hinzu: "Ich finde es so krass, wie Medien immer reinstochern und alles wissen wollen über das Privatleben." Als die 27-Jährige auf die Gerüchte über ihre Liaison mit dem Ex-Google-CEO angesprochen wird, sagt sie: "Who cares?! Im Endeffekt ist mein Privatleben mein Privatleben. Wen ich date und wen ich nicht date, mit wem ich nur befreundet bin, usw. geht niemanden etwas an", so Gloria. So leicht gibt sich die Produktion jedoch nicht geschlagen. Die Produzent:innen wollen von dem Model ganz genau wissen, was da nun läuft. "Ich äußere mich nicht dazu. Es ist mein Leben und da hat gar niemand etwas mitzureden", betonte Gloria. Ob sie eines Tages doch noch Klartext sprechen wird, ob an den Flirtgerüchten etwas dran ist, bleibt abzuwarten.

Das sagt Markus Söder Auch der bayrische Ministerpräsident Dr. Markus Söder äußert sich in "Born Famous" zu den Schlagzeilen rund um seine Tochter. "Ich kriege manchmal auch ziemlich viel mit, was Gloria so macht und es wird auf mich projiziert", meinte er. Der 59-Jährige nehme die Medienberichte aber gelassen. "Wir sind zwei verschiedene Persönlichkeiten. Jeder macht das, was er für richtig hält", stellte er abschließend klar.