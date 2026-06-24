Emotionale Worte in neuem Song "Für ihn werde ich niemals genug sein": Summer geht hart mit Vater Marc Terenzi ins Gericht - seine Reaktion! Aktualisiert: Vor 54 Minuten von C3 Newsroom :newstime "Kein guter Vater": Marc Terenzi bittet um Verzeihung Videoclip • 01:11 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Es sind sehr persönliche und emotionale Zeilen: Summer Terenzi, die 19-jährige Tochter des einstigen Musiker-Paares Sarah Connor und Marc Terenzi, findet in ihrem neuen Song klare Worte für ihren Vater. Dieser meldet sich nun ebenfalls zu Wort.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Marc Terenzis Tochter Summer singt bittere Zeilen über ihn Summer Terenzi bezeichnet ihren neuen Song als "einen der ehrlichsten und härtesten", den sie je in ihrem Leben geschrieben habe. Auf Instagram (Account: @summerterenzi) veröffentlichte die 19-jährige Tochter von Sängerin Sarah Connor und deren Ex-Mann Marc Terenzi einen Ausschnitt ihres neuen Liedes mit dem Titel "Daddy Issues", was übersetzt so viel wie "Vaterkomplex" bedeutet. Darin singt Summer, die ab 16. Juli in der Langzeit-Reality-Doku "Born Famous" auf ProSieben und Joyn zu sehen sein wird, sehr emotionale Zeilen und verarbeitet so offensichtlich schwierige Zeiten in der Beziehung zu ihrem Vater.

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Summer Terenzi: "Für ihn werde ich nie genug sein" Unter anderem singt sie: "Mein Vater wollte nie Kinder, er war schon immer ein Narzisst. Er hat sich lieber für seine Geliebten entschieden". Weiter heißt es in dem Song: "Wie kann ich an die Liebe glauben, wenn ich meine eigene Blutlinie abschneide. Für ihn werde ich nie genug sein". Sie deutet einen Kontaktabbruch an.

So reagiert Marc Terenzi auf die ehrlichen Worte seiner Tochter Marc Terenzi zeigt sich betroffen von den Zeilen seiner Tochter. Im "Bild"-Interview räumt der ehemalige "Promi Big Brother"-Bewohner selbstkritisch ein: "Summer hat vollkommen recht." Der 47-Jährige betont: "Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut." Über Sommer und ihren Song sagt er:

Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren. Marc Terenzi

Zugleich widerspricht er den Worten seiner Tochter in einem Punkt: "Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder." Aus der Beziehung mit Sarah Connor hat Marc Terenzi neben Summer auch Sohn Tyler (22), außerdem hat er aus weiteren Beziehungen die 15-jährige Tochter Emma und den 11-jährigen Sohn Brady. Er hoffe, dass seine Kinder ihm sein Verhalten irgendwann verzeihen können und er es wiedergutmachen könne. "Ich hoffe darauf, eine zweite Chance zu bekommen", hebt Marc Terenzi hervor. Er sei in Therapie gewesen und habe sich "komplett verändert".