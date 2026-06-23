Entzückende Accessoires Kurioser Titel! Das haben Johannes Oerding, Jan Josef Liefers und Horst Lichter gemeinsam Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Jan Islinger Horst Lichter (v. l.), Jan Josef Liefers und Johannes Oerding sind allesamt passionierte Hutträger. Bild: ZDF / Adobe Stock | Imago / Revierfoto | Imago / Panama Pictures

Wie lassen sich ein Trödel-Show-Moderator, ein "Tatort"-Schauspieler und ein "The Voice"-Coach unter einen Hut bringen? Richtig. Mit Hüten.

Hutbürger unter sich Die Goldene Himbeere, der Darwin Award und der Worse Sex Writing Award: Wir alle kennen kuriose Titel, die jährlich verliehen werden und uns regelmäßig zum Schmunzeln bringen. Einer, der es durchaus ein bisschen seriöser meint, ist der Preis "Hutträger des Jahres". Er wird seit 2013 verliehen und ehrt passionierte Träger:innen von extravaganten Kopfbedeckungen. Die Liste prominenter Hutbürger:innen ist mittlerweile lang - und die kommen aus teilweise völlig unterschiedlichen Branchen. Zuletzt durfte sich der Hamburger Musiker Jan Delay über den Titel freuen, der jährlich am Tag des Hutes am 25. November verliehen wird. Klar, der Absolute-Beginner- und Disko-Nr.-1-Frontmann ist quasi 24 Stunden am Tag mit Kopfbedeckung anzutreffen.

Jan Delay (v. l.), Thorsten Sträter und Nadine Angerer: Sie alle tragen Hut. Bild: Imago / Eibner | Imago / Apress | Imago / Aflosport