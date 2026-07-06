Mehmet Scholl: Fußballstar und Teenie-Schwarm der 90er

Im Porträt
Mehmet Scholl früher: Der Fußballstar und Teenie-Schwarm der 90er
Aktualisiert:von Anna Tiefenbacher
Er nahm an der legendären Europameisterschaft 1996 teil und feierte viele Erfolge als Profi-Fußballer. Heute lebt Mehmet Scholl zurückgezogen, während seine Tochter Josefine die Öffentlichkeit sucht.
Mehmet Tobias Scholl wurde am 16. Oktober 1970 in Karlsruhe geboren. Hier startete er auch seine Profikarriere, wechselte 1992 dann aber zum FC Bayern München. Achtmal wurde er Deutscher Meister, gewann mehrmals den DFB-Pokal und den Ligapokal, außerdem den UEFA-Pokal und die Champions-League. 1996 wurde die Deutsche Mannschaft mit Mehmet Scholl Europameister und der Fußballer zum Frauenschwarm, er war mehrmals auf dem Cover der "Bravo".
Heute hat Mehmet Scholl bereits drei erwachsene Kinder: Lucas Scholl (30) ist Mehmets Sohn aus der Ehe mit Susanne Pfannendörfer, er tritt in die Fußstapfen seines Vaters und ist selbst im Fußball aktiv.
Aus der zweiten Ehe mit Jessica Luther hat Mehmet zwei Töchter, Polli (20) und Josefine (18). Josefine ist Influencerin. Sie leidet unter der seltenen Krankheit McCune-Albright-Syndrom (MAS) - eine Gen-Erkrankung, die hauptsächlich die Knochen ihrer rechten Körperhälfte schwächt. In einer Beziehung ist die 18-Jährige mit dem Fußballer Tom Bischof. In der neuen Doku-Reality-Reihe "Born Famous" dürfte Josefine einige spannende Einblicke in das Leben als Tochter eines Fußball-Stars bieten.
Was denken Josefine Scholl und andere Promi-Kids über ihre berühmten Eltern? Finde es heraus ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Erst kürzlich standen Vater, Tochter und deren Freund in den Schlagzeilen: Im Juni 2026 war ein psychisch kranker Mann in das Haus von Mehmet Scholl eingebrochen. "Dieser Verrückte ist ins Haus meines Vaters eingestiegen, in dem mein Freund und ich schliefen. Als er sich in unserem Schlafzimmer auf mich legen wollte, haben mein Freund und ich ihn kräftig vermöbelt", sagte Josefine der "Tageszeitung".
Von der Bayern-Legende zum Fußballkommentator
Nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb Scholl dem Fußball kurzzeitig als Trainer, vor allem aber als TV-Experte treu. Bei der ARD trat er 2010 in die Fußstapfen Günther Netzers und wurde er zu einem der bekanntesten Gesichter der Fußballberichterstattung. Aufgrund seiner spitzen Aussagen wurde er häufig zitiert, seine Sprüche wurden sein Markenzeichen. Er sagte, was er dachte und war dabei mehr als einmal undiplomatisch.
2017 endete Scholls Zusammenarbeit mit der ARD nach einem Streit: Scholl war zu zwei geplanten Beiträgen zum Thema Doping nicht erschienen. Der Vertrag wurde aufgelöst. Er habe keine Lust auf ein so negatives Thema gehabt, erklärte Scholl später. Seit seinem Aus bei der ARD tritt Scholl nur noch sporadisch im Fernsehen auf. Auch ob er aktuell eine Partnerin hat, ist nicht bekannt.
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