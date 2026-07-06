Mehmet Scholl: Fußballstar und Teenie-Schwarm der 90er

Im Porträt Mehmet Scholl früher: Der Fußballstar und Teenie-Schwarm der 90er Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Anna Tiefenbacher Wie sah Mehmet Scholl in den 90ern aus? Bild: IMAGO / Revierfoto

Er nahm an der legendären Europameisterschaft 1996 teil und feierte viele Erfolge als Profi-Fußballer. Heute lebt Mehmet Scholl zurückgezogen, während seine Tochter Josefine die Öffentlichkeit sucht.

Mehmet Tobias Scholl wurde am 16. Oktober 1970 in Karlsruhe geboren. Hier startete er auch seine Profikarriere, wechselte 1992 dann aber zum FC Bayern München. Achtmal wurde er Deutscher Meister, gewann mehrmals den DFB-Pokal und den Ligapokal, außerdem den UEFA-Pokal und die Champions-League. 1996 wurde die Deutsche Mannschaft mit Mehmet Scholl Europameister und der Fußballer zum Frauenschwarm, er war mehrmals auf dem Cover der "Bravo".

Teenie-Schwarm der 90er Ganze drei Mal hat Mehmet Scholl den Bravo Otto als beliebtester Sportler bzw. Fußballer gewonnen. Die Auszeichnung wurde ihm von den Leser:innen der Jugendzeitschrift "Bravo" verliehen. Bild: HJS

Heute hat Mehmet Scholl bereits drei erwachsene Kinder: Lucas Scholl (30) ist Mehmets Sohn aus der Ehe mit Susanne Pfannendörfer, er tritt in die Fußstapfen seines Vaters und ist selbst im Fußball aktiv. Aus der zweiten Ehe mit Jessica Luther hat Mehmet zwei Töchter, Polli (20) und Josefine (18). Josefine ist Influencerin. Sie leidet unter der seltenen Krankheit McCune-Albright-Syndrom (MAS) - eine Gen-Erkrankung, die hauptsächlich die Knochen ihrer rechten Körperhälfte schwächt. In einer Beziehung ist die 18-Jährige mit dem Fußballer Tom Bischof. In der neuen Doku-Reality-Reihe "Born Famous" dürfte Josefine einige spannende Einblicke in das Leben als Tochter eines Fußball-Stars bieten.

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Erst kürzlich standen Vater, Tochter und deren Freund in den Schlagzeilen: Im Juni 2026 war ein psychisch kranker Mann in das Haus von Mehmet Scholl eingebrochen. "Dieser Verrückte ist ins Haus meines Vaters eingestiegen, in dem mein Freund und ich schliefen. Als er sich in unserem Schlafzimmer auf mich legen wollte, haben mein Freund und ich ihn kräftig vermöbelt", sagte Josefine der "Tageszeitung".