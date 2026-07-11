Neue Promi-Doku Söder-Tochter arbeitet für die UN: "Born Famous"-Star Gloria-Sophie Burkandt verrät Zukunftspläne Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Gloria-Sophie Burkandt beim Screening der ProSieben-Langzeit-Reality-Doku "Born Famous". Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christopher Tamcke

Als Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist Gloria-Sophie Burkandt Rampenlicht gewöhnt. Jetzt ist sie Teil der neuen Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" und möchte aus dem Schatten ihres Vaters treten. Mit welchen ambitionierten Zielen sie das tut, zeigt die Serie ab dem 16. Juli.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Gloria-Sophie Burkandt verfolgt vielseitige Ziele, um sich von ihrem berühmten Vater abzukoppeln. Von der Wissenschaft über ein eigenes Buch bis zu sozialem Engagement bei den Vereinten Nationen ist das Model aktiv und hat sich dabei über einen längeren Zeitraum von Kameras begleiten lassen.

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Zwischen Promotion, Buch und TV-Erfolg Bei der Kinopremiere der neuen Doku wurde Gloria-Sophie Burkandt gefragt, was in den kommenden Monaten bei ihr anstehe. "Ich möchte persönlich mit meiner Doktorarbeit relativ schnell fertig werden. Ich hoffe, dass mein Buch ein Erfolg wird, wennes im September herauskommt. Wenn natürlich die Sendung gut läuft, möchte ich, dass es eine zweite Staffel gibt", stellt die 26-Jährige ihre Pläne vor. Doch damit nicht genug. Auch ihr gesellschaftliches Engagement soll künftig weiter wachsen. "Ich möchte gern auch gewisse soziale Projekte, die ich mit United Nations beispielsweise zusammen mache, voranbringen. Ich hoffe einfach, dass ich weiterkomme mit den Sachen, die ich gern machen würde", so Gloria-Sophie. Damit macht die Promi-Tochter deutlich, dass ihre Zukunftspläne weit über Auftritte im TV hinausgehen. Neben ihrer wissenschaftlichen Laufbahn und ihrer Tätigkeit als Model und Influencerin liegt ihr besonders die Arbeit an sozialen Projekten am Herzen.

"Born Famous" zeigt Alltag hinter dem berühmten Namen Die neue Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" beobachtet Gloria Burkandt, Summer Terenzi, Diego Pooth und Josefine Scholl über mehrere Monate. Dabei dreht sich alles um die Frage, wie es ist, mit einem bekannten Nachnamen aufzuwachsen und gleichzeitig den Wunsch zu haben, unabhängig davon wahrgenommen zu werden. Die Kameras begleiten die vier Protagonist:innen und teilweise deren Familien sowohl bei beruflichen Herausforderungen als auch in privaten Momenten. Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich jeder Einzelne mit öffentlicher Aufmerksamkeit, Erwartungen und Vorurteilen umgeht. Auch Gloria Burkandt gibt private Einblicke in ihr Leben und zeigt Seiten, die viele Zuschauende bislang kaum kennen dürften.

Es zieht sie zurück nach Europa Im exklusiven Gespräch mit Joyn sprach Burkandt außerdem über ihre Zukunftspläne abseits der Doku. Auf die Frage, wo sie sich nach ihrer Zeit in New York als Nächstes leben sieht, hatte sie bereits eine klare Vorstellung. Demnach könne sie sich ein Leben in Paris oder London gut vorstellen, da in den kommenden Jahren viele berufliche Projekte in Europa anstehen. Besonders die französische Hauptstadt habe es ihr angetan. Paris würde sie London vorziehen, unter anderem, weil die Lebenshaltungskosten dort aus ihrer Sicht etwas günstiger seien. Ein dauerhafter Lebensmittelpunkt in Europa würde sich damit gut mit ihren zahlreichen beruflichen Verpflichtungen verbinden lassen.