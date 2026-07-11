Schlafzimmer-Verbot "Zieh das aus!" Dieses Kleidungsstück seiner Mutter ist für "Born Famous"-Star Diego Pooths Freundin tabu Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Seit zwei Jahren ein Paar: Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher. Bild: IMAGO/Panama Pictures

Wenn die eigene Mutter der Freundin ihre aussortierten Kleider schenkt, kann das für den Sohn unangenehm werden. Verona Pooths Sohn Diego ist jedenfalls alles andere als begeistert vom Mamas Mode-Recycling - besonders ein bestimmtes Kleidungsstück sorgte für eine klare Ansage - im Schlafzimmer.

Ein ungewöhnliches Familiendetail sorgt bei den Pooths für Gesprächsstoff: Verona Pooth, bekannt für ihren extravaganten Stil, hat eine besondere Art des Recyclings für ihre aussortierte Garderobe gefunden. Sie gibt diese an die Freundin ihres Sohnes Diego Pooth, Louisa Büscher, weiter. Doch was als nette Geste gemeint ist, sorgt bei Diego für gemischte Gefühle. Über seine Freundin, die freiwillig bei GNTM ausstieg, und ihre modischen Vorlieben spricht er offen. "Meine Mutter schiebt uns immer wieder Klamotten in die Wohnung", verriet der 22-Jährige kürzlich gegenüber "Bild". Das Problem: Er erkennt die Stücke seiner Mutter sofort. "Wenn da eine glitzernde Hose dabei ist, weiß ich direkt: Die ist von meiner Mutter", erklärt er. Seine Freundin Louisa kleide sich eigentlich deutlich konservativer, wodurch die modischen Erbstücke umso eher auffallen.

Der Pyjama, der das Fass zum Überlaufen brachte Der Höhepunkt des Kleider-Dramas ereignete sich im gemeinsamen Schlafzimmer. Als seine Freundin plötzlich in einem alten Pyjama seiner Mutter vor ihm stand, war für Diego eine Grenze überschritten. "Das war das Härteste", gestand er. Seine Reaktion war unmissverständlich:

Ich habe ihr gesagt: Bitte zieh das aus! Das Teil muss sofort weg. Diego

Worüber das Paar sonst noch abends im Bett spricht, ist glücklicherweise weniger konfliktgeladen. Um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, greift der Student manchmal zu drastischen Maßnahmen und lässt die ungeliebten Teile heimlich verschwinden. "Irgendwie verschwinden die Sachen auch wieder. Komisch!", verrät er mit einem Lachen.

Einblicke ins Familienleben: Die Pooths auf Joyn Trotz familiärer Anekdoten dieser Art geht Diego Pooth zielstrebig seinen eigenen Weg. Er wehrt sich gegen das Nepo-Baby-Klischee und beweist, dass er längst sein eigenes Ding macht. Mit beeindruckender Vielseitigkeit hat der Sohn von Verona bereits drei verschiedene Karrieren gestartet.

Diese private Anekdote ist nur ein kleiner Einblick in das Leben des Promi-Nachwuchses. Wer mehr über Diego Pooth und den Spagat zwischen privilegiertem Aufwachsen und dem Streben nach einem eigenen Weg erfahren möchte, bekommt bald die Gelegenheit dazu. In der neuen Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" wird Diego über mehrere Monate begleitet. Die Sendung läuft ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist jederzeit dann hier auf Joyn streambar:

Born Famous - Fluch oder Segen? Born Famous - Fluch oder Segen? "Born Famous - Fluch oder Segen?" begleitet vier junge Menschen, die versuchen, aus dem Schatten ihrer berühmten Familien zu treten. Zwischen rotem Teppich und privaten Tränen entfaltet sich ein emotionaler Kampf um Anerkennung, Selbstbestimmung und die eigene Identität. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Auch Mutter Verona ist auf Joyn zu sehen. Als Moderatorin lockt sie 14 Prominente in die "Villa der Versuchung". Diese ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. Hier gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Staffel 2 siehst du ab 3. August in SAT.1 und auf Joyn. Du möchtest dich schon mal einstimmen? Alle vergangenen Folgen kannst du hier ansehen:

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen