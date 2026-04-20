Wo ist das Sitcom-Revier? "Brooklyn Nine-Nine": Das sind die Drehorte der Serie Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von Rebecca N. Die "Brooklyn Nine-Nine"-Charaktere um Jake Peralta (Andy Samberg, M.) arbeiten im 99. Revier in New York City. Wo sind die Drehorte der Sitcom? Bild: Adobe Stock/Metromaps/ShafiqGFX/santi/IMAGO IMAGES/Everett Collection/Landmark Media

Jake Peralta, Amy Santiago, Captain Holt und Kolleg:innen ermitteln in "Brooklyn Nine-Nine" in New York City. Wir verraten, wo sich die Drehorte der Sitcom befinden.

Über acht Staffeln wurden Zuschauer:innen von "Brooklyn Nine-Nine" die Türen zu einem New Yorker Polizeirevier geöffnet. In der Stadt, die niemals schläft, hatten auch die Charaktere der Sitcom immer alle Hände voll zu tun. Der Autodieb "Pontiac-Bandit" zum Beispiel, der über Jahre immer wieder entkommt, trieb sich auf den Straßen Brooklyns herum. Die sind aber nicht (immer) wirklich in New York … Schauen wir uns die Drehorte mal genauer an.

"Brooklyn Nine-Nine": Das wurde in New York gedreht Das Äußere des 99. Polizeireviers aus "Brooklyn Nine-Nine" ist echt und gehört der Polizei in New York City. Bild: IMAGO IMAGES/Landmark Media

Der Dreh- und Angelpunkt von "Brooklyn Nine-Nine" ist natürlich das Revier. In jeder Folge sieht man es in Außenaufnahmen: weiße Fassade, parkende Polizeiwagen, der Sound von New York City. Dieses Gebäude steht wirklich im Big Apple - und ist auch wirklich ein Büro der Polizei. Es ist aber nicht das 99., sondern das 78. Revier des NYPD. Die Aufnahmen des Hauses wurden am Anfang der Serie gefilmt und dann immer wieder für Establishing Shots und Trenner innerhalb der Folgen genutzt. So musste das Äußere des Gebäudes nicht extra nachgebaut werden. Anders sieht es mit dem Inneren der Wache aus.

Am Set in Studio City, Kalifornien Das Herz von "Brooklyn Nine-Nine": Das Großraumbüro des 99. Reviers. Bild: IMAGO/Landmark Media

Jake und Amys Schreibtische, das Büro von Captain Holt und der Pausenraum: All das war nicht wirklich im weißen Backsteingebäude untergebracht. Der Arbeitsplatz der "Brooklyn Nine-Nine"-Charaktere ist pure Hollywood-Magie und war in den CBS Studios in Studio City, Kalifornien als Set aufgebaut. Die Produktionsstätte verfügt über insgesamt 18 Soundstages mit Flächen zwischen rund 650 und 2.300 Quadratmetern. Über den Verlauf der Staffeln hat sich das Design und Layout einzelner Schauplätze verändert. Der Konferenzraum bekam nach der ersten Staffel ein Make-Over, die Anordnung der Schreibtische wandelte sich und Requisiten - wie Terrys leere Joghurtbecher - wechselten ihre Plätze. Wer genau hinsieht, kann erkennen, dass der gleiche Flur mal als Beweismittellager und in einer anderen Episode als Umkleideraum dient. Cleveres Studiodesign! Seit dem Ende der Serie erinnert eine Plakette an der Tür von Stage 12 an den Dreh.

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Weitere Studios in Los Angeles Aber auch andere Filmstudios und deren Außenbereiche dienten als Drehorte. Der Gerichtssaal in den Episoden "Wie Sex mit Jack Gruber" und "Wir sind 'zinkenlos'" ist ein fertiges Set, das in den Riverfront Stages in L.A. steht. In den Paramount-Studios in der Melrose Avenue ist die Pizzeria aus der Episode "König Torfnase von Torfnasien" zu Hause. In den Universal Studios entstanden Szenen für die Folgen "Das Haus am See" und "Die Verhandlung". Dreharbeiten für "Brooklyn Nine‑Nine" fanden außerdem im Lacy Street Production Center statt. Der ehemalige Industrie‑ und Lagerhauskomplex in Downtown Los Angeles dient Film‑ und Fernsehproduktionen als flexibel gestaltbare Stadt-Kulisse. In der Sitcom ist das Gelände in den Episoden "Französischer Geheimagent, Ballistikexperte, großer Charmeur" und "Safe House" zu sehen, wo es eine Trainings‑ und Einsatzumgebung des NYPD darstellt.

Außendrehs: Golden Oak Ranch und Ventura Farms In der Folge "Den Pilzen immer auf den Sporen" gehen Jake, Charles und Terry in einer Hütte im Wald campen. Gedreht wurde dieser Team-Ausflug auf der Golden Oak Ranch, einer Filmranch im Santa Clarity Valley. Diese ist auch in Szenen in der Folge "Wir sind 'zinkenlos'" zu sehen. Fun Fact: In "The Office" wird das ländliche Anwesen zu Schrute Farms, dem Zuhause des Charakters Dwight. "Brooklyn Nine‑Nine"-Schöpfer Michael Schur dürfte sich dort auskennen, schließlich war er auch bei "The Office" als Autor und Producer tätig. Auf der Golden Oak Ranch wurden außerdem viele bekannte Filme gedreht, darunter "Ein Zwilling kommt selten allein" und "Plötzlich Prinzessin".

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Auch auf einer anderen Filmranch, den Ventura Farms, schlug die "Nine-Nine"-Crew auf. Sie diente unter anderem in der Folge "Game of Boyles" als Kulissse. In der Episode stellt das Gelände die Farm der Familie Boyle dar, auf der schon bald ein Mord aufgeklärt werden muss. Ein Glück sind Charles und Jake direkt zur Stelle!

Captain Holts Haus: 1800 Camino Palmero Street Captain Holts Haus ist nicht nur das Zuhause des Chefs des "Nine-Nine"-Teams. Auch sein Ehemann Kevin und ihr Hund Cheddar leben dort. Nur in Staffel acht kommt Holt während einer Beziehungskrise für kurze Zeit bei Rosa Diaz unter, während Kevin alleine wohnt. Das gemeinsame Haus der beiden gibt es aber wirklich: Es steht in der 1800 Camino Palmero Street in Los Angeles. In den Establishing Shots wird die Stadtvilla gezeigt, die man auch auf Google Maps leicht findet. Die Innenaufnahmen sehen sehr nach einem Studio aus; genauere Informationen zu dem Drehort gibt es aber nicht.

Black Market Liquor Bar In den ersten beiden Staffeln von "Brooklyn Nine-Nine" wurden Restaurantszenen oft in der Black Market Liquor Bar, einem Restaurant in Studio City, gedreht. Wer neugierig ist, wie es im Laden aussieht: In der Folge "Hier springt einem das Niveau aus jedem Winkel entgegen" singt Scully dort eine Oper beim Dinner von Captain Holt und seinem Mann Kevin.

The Majestic Downtown Für Szenen in und um die fiktive Capitol Trust Bank, die in drei Folgen der Serie vorkommmt, wurde im Majestic Downtown gedreht. Das ist ein großes, historisches Gebäude in Los Angeles, das häufig als Drehort und für Veranstaltungen wie Hochzeiten genutzt wird.

Ehemaliges Gefängnis: Sibyl Brand Institut In der dritten Staffel der Sitcom ist das Sybil Brand Institute in den Folgen 21 bis 23 zu sehen. Das Gelände ist ein ehemaliges Frauengefängnis in Monterey Park bei Los Angeles. Es wurde 1997 geschlossen und dient seitdem als Kulisse für zahlreiche Fernsehproduktionen, unter anderem "24" und "Desperate Housewives".