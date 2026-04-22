Jeffrey Dean
Feiertag für "Grey's Anatomy"-Fans: Jeffrey Dean Morgan wird 60 Jahre alt
Aktualisiert:von teleschau
Denny Duquette? Noch heute trauern "Grey’s Anatomy"-Fans um den Publikumsliebling, der in Staffel zwei einen der dramatischsten Serientode der Serie erlitt. Jetzt feiert Jeffrey Dean Morgan, der Denny-Darsteller, seinen 60. Geburtstag.
Was passiert im Grey Sloan Memorial?
Alteingesessene "Grey's Anatomy"-Fans müssen bei der Erinnerung an diese Episode immer noch schwer schlucken. In "Der Tod und das Mädchen", dem Finale der zweiten Staffel (2006), stirbt Denny Duquette. Zuvor war er nur in neun Episoden zu sehen gewesen. Die reichten aber, um ihn bei vielen Fans unsterblich zu machen. Ein weiteres Indiz für die Beliebtheit von Denny Duquette: Nach seinem Serientod kehrte er in 15 Episoden zurück - als Geist, der seiner ehemaligen großen Liebe, der Onkologin Izzie Stevens (Katherine Heigl), schützend beisteht. Nicht viele GA-Charaktere schafften es, dass sie post mortem häufiger zu sehen waren als zu Lebzeiten.
Der Mann, der es möglich machte und Izzie sowie die Fans verzauberte, feiert jetzt runden Geburtstag. Am 22. April wird Jeffrey Dean Morgan 60 Jahre alt.
Denny Duquette starb in "Grey's Anatomy" - und wurde unsterblich
Neun Jahre bevor Derek "McDreamy" Shepherd (Patrick Dempsey) bei einem Autounfall starb und für den tragischsten Serientod der GA-Geschichte sorgte, traf der Tod von Denny Duquette die Fans erstmals besonders hart. Denny wurde in "Ein neuer Anfang", der 13. Folge der zweiten Staffel, erstmals als Herztransplantationspatient im damals noch "Seattle Grace Hospital" genannten Krankenhaus eingeliefert. Erst, als er in der Episode 19, "Karma", zurückkehrte, nahm nicht nur seine Krankengeschichte, sondern auch die Liebe zu Izzie Fahrt auf.
Beides gipfelte zunächst in einem Heiratsantrag, den Denny Izzie machte, nachdem er aus einer kurzen Bewusstlosigkeit erwacht war. Sie nahm den Antrag noch vor der folgenden Herztransplantation an. Diese verlief gut. Aber als alles überstanden schien, erlitt Denny in der Nacht einen Schlaganfall und starb.
Denny hallte lange in GA nach. Er tauchte nicht nur im Unterbewusstsein von Izzie, sondern auch von Meredith (Ellen Pompeo) wiederholt als Geist auf. Darüber hinaus wurde sein Vermögen für die Gründung der Denny Duquette Memorial Clinic verwendet.
Weitere Filme mit Jeffrey Dean Morgan findest du auf Joyn
Jeffrey Dean Morgan wollte Basketballprofi werden
In GA starb Denny dramatisch. Sein Darsteller Jeffrey Dean Morgan stand am 15. Mai 2006, am Tag der Ausstrahlung der Folge, kurz vor seinem 40. Geburtstag - und erst am Anfang einer großen Karriere. Ursprünglich hatte Morgan Basketballprofi werden wollen, musste den Traum aber wegen einer Beinverletzung aufgeben. Er malte Bilder und wollte Autor werden, verliebte sich dann aber in die Schauspielerei. Übrigens ziemlich Hals über Kopf: Als er einem Freund beim Umzug half, der von Seattle nach Hollywood übersiedelte, blieb Morgan einfach auch da und bewarb sich bei Agenturen. Seit 1995 ist er fest im Showbiz.
Er spielte in über 40 Filmen und fast ebenso vielen Serien-Produktionen mit. Weltruhm erlangte er als Negan Smith, der sich in der Horror-Serie "The Walking Dead" vom brutalen Antagonisten zum Protagonisten wandelte und mit "The Walking Dead: Dead City" sogar eine eigene Ableger-Serie bekam, deren dritte Staffel 2025 beschlossen wurde.
Auf Joyn kannst du vier Filme mit Jeffrey Dean Morgan sehen. Die Komödie "Zufällig verheiratet" mit Uma Thurman und Colin Firth, die Thriller "Desierto - Tödliche Hetzjagd" und "The Resident" sowie das Drama "Shanghai" mit John Cusack und Franka Potente.
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