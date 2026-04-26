Vor und hinter der Kamera Vom Sandkasten ins Polizeirevier: Diese "Brooklyn Nine-Nine"-Stars sind seit der Kindheit befreundet Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Besondere Verbindung: Chelsea Peretti und Andy Samberg kennen sich fast ihr gesamtes Leben. Bild: picture alliance / Evan Agostini / Invision / AP, picture alliance / Sipa USA, IMAGO / Landmark Media

Die Kultserie "Brooklyn Nine-Nine" lebt von ihrem einzigartigen Humor und vor allem von der Chemie zwischen den Figuren. Was viele nicht wissen: Eine der charmantesten Beziehungen der Serie hat ihren Ursprung nicht nur im Drehbuch, sondern im echten Leben.

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Freundschaftliche Rivalitäten, schräge Allianzen und tiefe Loyalität - die Welt von "Brooklyn Nine-Nine" begeistert mit ihren skurrilen Charakteren und deren Beziehungen zueinander. Gerade die Dynamik zwischen Jake Peralta (Andy Samberg) und Gina Linetti (Chelsea Peretti) sorgt immer wieder für humorvolle und zugleich überraschend herzliche Momente. Gina ist exzentrisch, selbstbewusst und oft völlig unberechenbar. Jake hingegen wirkt wie ihr perfektes Gegenstück: verspielt, impulsiv und mit einem großen Herz.

Jake und Gina: Mehr als nur Kolleg:innen In der Serie verbindet Jake und Gina eine lange gemeinsame Vergangenheit: Sie sind seit ihrer Kindheit befreundet. Sie necken sich, unterstützen sich aber auch bedingungslos. Jacke hilft Gina beispielsweise dabei, ihren Job im Revier zu bekommen, während auch sie ihm in schwierigen Situationen immer wieder den Rücken stärkt. Ihre Verbindung wird in kleinen Momenten deutlich, wirkt natürlich und nicht gespielt - wie eine echte Freundschaft eben.

Die Wahrheit hinter der Kamera Tatsächlich trügt dieses Gefühl nicht und liegt auch nicht nur an dem schauspielerischen Talent der beiden. Im echten Leben sind Andy Samberg und Chelsea Peretti tatsächlich seit ihrer Kindheit miteinander vertraut. Beide besuchten dieselbe Grundschule und kennen sich schon seit jungen Jahren. Bei einem Auftritt in der Late-Night-Show "Conan" hat Peretti private Einblicke gewährt und eine amüsante Anekdote zum Besten gegeben. Als Kind war sie in Samberg verliebt und rief deshalb regelmäßig in seinem Elternhaus an. Aus der kindlichen Schwärmerei wurde zwar keine Romanze, doch die Freundschaft blieb bestehen - bis heute.

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Warum ihre Chemie so echt wirkt Auch wenn Schauspieler:innen dafür bezahlt werden, Emotionen, Gefühle und Verbindungen zu spielen, wirken manche Beziehungen doch echter als andere. Dass Samberg und Peretti quasi miteinander großgeworden sind, macht ihre Szenen besonders glaubwürdig. Während viele Serienfreundschaften erst am Set entstehen, basiert diese Verbindung auf echten gemeinsamen Erinnerungen. Obwohl Jake und Gina solch ein natürliches Verhältnis zueinander haben, treten sie in "Brooklyn Nine-Nine" gar nicht so häufig gemeinsam in den Vordergrund. Trotzdem reichen oft schon kurze Dialoge oder Blicke, um ihre enge Beziehung spürbar zu machen. Genau diese subtile Authentizität hebt ihre Verbindung von anderen ab.