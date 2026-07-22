Kurz vor Start am 29. Juli "Das große Backen" 2026: Alle Infos zur 14. Staffel im Überblick Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Redaktion "Das Große Backen" 2026 steht in den Startlöchern: Nächste Woche Mittwoch wird wieder um die Wette gebacken. Bild: Joyn/Claudius Pflug

Die 14. Staffel von "Das große Backen" beginnt am 29. Juli 2026. Wie gewohnt, stellen wieder 12 Hobbybäcker:innen ihr Talent unter Beweis und zeigen der Jury, welche süßen Köstlichkeiten sie kreieren können. Alle Infos zum Ablauf der Show, den Kandidat:innen, Sendezeiten und mehr erfährst du hier im Überblick.

13 Staffeln Das große Backen Das große Backen "Auf die Plätzchen, fertig, backt" - es geht wieder los! Zum 14. Mal werden im Backzelt die Öfen vorgeheizt und es stellt sich die jährliche Frage: Wer wird Deutschlands beste Hobbybäckerin oder Deutschlands bester Hobbybäcker? Und wer erfüllt sich den Traum vom goldenen Cupcake und dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Das große Backen" geht in die 14. Staffel Die erfolgreichste Tortenshow Deutschlands kehrt zurück und lässt nicht lange mit ihren spannenden Herausforderungen auf sich warten. Die Zuschauer:innen und Hobbybäcker:innen können sich wieder auf einzigartiges Gebäck und die bewährten Juror:innen freuen. In Folge 1 erwartet dich bereits eine Überraschung: Süße Kartoffeln statt Schwarzwälder Kirschtorte? Damit beginnt die neue Staffel von "Das große Backen" am Mittwoch in SAT.1 und auf Joyn.

Neue Folgen von "Das große Backen" 2026 ab Mittwoch, 29. Juli in SAT.1 oder auf Joyn. Bald verfügbar Mittwoch, 29.07. 20:15 Uhr • Das große Backen Folge 1 Verfügbar auf Joyn 170 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Alles über den Start, die Sendezeiten und Sendetermine von "Das große Backen" 2026 Das Warten auf neue, außergewöhnliche Backrezepte hat ein Ende. Die 12. Staffel startet am Mittwoch, 28. August 2024, und wird immer mittwochs zur Prime Time, um 20:15 Uhr, in SAT.1 ausgestrahlt sowie bei Joyn gestreamt. In acht Folgen machen sich die Juror:innen dabei erneut auf die Suche nach Deutschlands bestem/r Hobbybäcker:in. Alle genauen Infos zu den Sendezeiten und Sendeterminen siehst du hier in der Übersicht.

Die Kandidat:innen von Staffel 14 Auch 2026 beweisen wieder zehn Hobbybäcker:innen ihr Tortentalent bei "Das große Backen". Eine Übersicht zu allen Kandidat:innen findest du hier.

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Die Moderatorin von "Das große Backen" 2026 Für sie ist das große SAT.1-Zelt auf Schloss Stülpe bereits zum zweiten Wohnsitz geworden: Enie van de Meiklokjes moderiert zum zwölften Mal "Das große Backen" und gibt den talentierten Hobbybäcker:innen wieder hilfreiche Tipps beim Meistern der facettenreichen Aufgaben. Alle Infos zur Moderatorin findest du hier.

Auf diese Jury kannst du dich 2026 freuen Wie schon in den vorangegangenen Jahren stellen sich Deutschlands beste Hobbybäcker:innen wieder Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Die Königin der Motivtorte und der mehrfache "Patissier des Jahres" nehmen die zauberhaften Leckereien der Kandidat:innen auch 2024 wieder ganz genau unter die Lupe.

So funktioniert "Das große Backen" Alle Teilnehmer:innen der 1. 4Staffel mussten bereits in mehreren Castingrunden ihr Können beim Backen unter Beweis stellen und zeigen, dass sie problemlos Fondant ausrollen, Buiskuitböden machen und Figuren modellieren können. Woche für Woche stellt die Jury die Hobbybäcker:innen vor drei neue Aufgaben, die sie jeweils innerhalb einer bestimmten Zeit mithilfe ihres Back-Know-hows meistern müssen.

Die Bewertung: So erfährst du, wie viele Punkte die Kandidat:innen in der Show erhalten haben Nach jeder Backaufgabe bewerten die Juror:innen Geschmack, Optik, Technik und Schwierigkeitsgrad des fertiggestellten Gebäcks und vergeben jeweils bis zu 20 Punkte. Am Ende der Show muss der oder die Kandidat:in mit den wenigsten Punkten die Show verlassen. Auf den folgenden Social-Kanälen wirst du mit der wöchentlichen Punktetabelle up to date gehalten:

Wer die begehrte rote Schürze bekommt Jede Woche gilt es aufs Neue, drei themenbasierte Herausforderungen in der Sendung zu meistern. Der oder die Kandidat:in mit der höchsten Bewertung bekommt den begehrten Titel "Bäcker:in der Woche". In der Kandidat:innen-Übersicht erfährst du ab Folge 1, welches Backtalent in welcher Woche die rote Schürze ergattern kann.

Wer ist raus bei "Das große Backen" 2026? Jede Folge muss der/die Kandidat:in mit den wenigsten erreichten Punkten die Sendung verlassen. Wer ist raus? Das kannst du jede Woche in der Exit-News nachlesen - aktuell zu Folge 8 - das Finale. Und hier kannst du nachlesen, wer "Das große Backen" 2024 gewonnen hat!

Finale: Das können die Kandidat:innen bei "Das große Backen" 2026 gewinnen Neben Ruhm und Ehre winkt dem oder der Gewinner:in der 12. Staffel von "Das große Backen" eine Prämie von 10.000 Euro und selbstverständlich der Goldene Cupcake als glorreiche Trophäe für die Backstube.