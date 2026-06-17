12 Hobbybäcker:innen "Das große Backen": Diese Kandidat:innen kämpfen in Staffel 14 um den goldenen Cupcake Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Redaktion "Das große Backen" um den goldenen Cupcake geht wieder los. Diese Hobby-Bäcker:innen greifen nach dem Sieg. Bild: Joyn/Claudius Pflug

Bei der 14. Staffel von "Das große Backen" stellen wieder zwölf Hobbybäcker:innen ihr Talent unter Beweis und zeigen der Jury, welche Köstlichkeiten sie in verschiedenen Challenges auf den Tisch zaubern können. Alle Infos zum Ablauf der Show, zu Kandidat:innen und Sendezeiten im Überblick.

Eine Polizistin, ein Heavy-Metal-Fan und eine BackInfluencerin: "Das große Backen" startet am Mittwoch, 29. Juli, in SAT.1. Wie schmeckt ein Heavy-Metal-Kuchen? Und wie gut backt Influencerin Anna, wenn sie unter Zeitdruck ist? Die zwölf besten Hobbybäcker:innen 2026 kämpfen zur besten Sendezeit um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Auch wieder mit dabei: Moderatorin Enie van de Meiklokjes sowie die Juror:innen Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs für die Bewertung der Back-Kunstwerke.

Wann gibt es neue Folgen von "Das große Backen"? In Deutschlands bekanntester Backstube wird wieder gerührt, geknetet und glasiert: "Das große Backen" startet am Mittwoch, 29. Juli, 20:15 Uhr, in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Das sind die Teilnehmer:innen im Überblick Von Back-Influencerin Anna (24, Worms) über Jura-Studenten Kayahan (24, Salzgitter) bis hin zum ehemaligen Profi-Handballer Andre (43, Freudenburg): Zwölf ambitionierte Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker stellen sich dem Wettkampf um den Titel "Deutschlands bester Hobbybäcker 2026". Wer überzeugt die Jury rund um Bettina Schliephake-Burchardt, Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes, und Spitzenpatissier Christian Hümbs? Diese Hobbybäcker:innen stellen sich den Herausforderungen der Jury: Anna (24), Worms: Die Koch- und Back-Influencerin begeistert auf Instagram unter @bake.it.like.a mit kreativen Rezepten und gibt gelegentlich kostenlose Back- und Kochkurse

Constanze (61), Hamburg: Die lebensfrohe Hamburgerin wird von Familie und Freunden liebevoll "Sonnenschein" genannt und bringt jede Menge Selbstbewusstsein mit ins Zelt

Kayahan (24), Salzgitter: Der Jura-Student beschreibt sich selbst als "Rampensau" und sorgt mit seiner humorvollen Art schnell für gute Stimmung. Neben aufwendigen Torten begeistert er sich seit über zehn Jahren für Plane Spotting.

Bianca (32), Augsburg: Bianca setzt beim Backen auf natürliche, saisonale Zutaten und verzichtet bewusst auf künstliche Aromen und Farben. Ihre positive Lebenseinstellung zieht sie aus der Inspiration ihrer 90-jährigen Oma

Laura (21), Brandenburg: Im Dorf kennt man sie als "Mutti vom Dienst": fürsorglich, hilfsbereit und immer mittendrin. Die junge Hobbybäckerin liebt moderne Kreationen und misst sich dabei gerne mit ihrem Vater, einem Konditor der alten Schule.

Andre (43), Freudenburg: Der ehemalige Profi-Handballer bringt Humor, Teamgeist und jede Menge Geschichten mit ins Backzelt.

Jenny (47), Magdeburg: Jenny begeistert mit ihrer warmherzigen, unterhaltsamen Art und ihrer großen Leidenschaft für kreative Motivtorten. Seite 2 von 2 Privat schlägt ihr Herz für Heavy Metal und Fußball - ein Mix, der auch ihre Backkunst prägt.

Sandra (39), Berlin: Für ihren Traum bei Feuerwehr und Polizei zog Sandra einst allein von Niedersachsen nach Berlin. Heute liebt sie es, sich beim Backen kreativ auszutoben.

Michael (41), Menden: Michael gestaltet am liebsten aufwendige Motivtorten, die perfekt zum jeweiligen Anlass passen. Der entspannte Teamplayer steht privat genauso gern auf dem Fußballplatz oder an der Dartscheibe wie in der Küche

Oxana (48), Gummersbach: Die dreifache Mutter kam vor 25 Jahren aus Russland nach Deutschland und backt seit ihrer Kindheit mit großer Leidenschaft. Besonders ausgefallene Torten und filigrane Arbeiten liegen ihr, und wenn etwas nicht gelingt, gibt Oxana niemals auf

Elli (51), Tettnang: Die Lehrerin verbindet westliche und orientalische Backkunst und leitet mit großer Begeisterung Back-AGs an ihrer Schule. Für ihr Sabbatjahr träumt Elli davon, praktische Erfahrungen in französischen Pâtisserien zu sammeln

Janina (28), Bad Ems: Die Notfallsanitäterin liebt extravagante und farbenfrohe Backwerke, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Kreativ wird Janina nicht nur beim Backen, sondern auch beim Gestalten von Leinwänden.

Derzeit sind noch die Backprofis am Werk Um dir die Zeit bis zum 29. Juli zu versüßen, kannst du dir die Profis bei "Das große Backen" anschauen.

7 Staffeln Das große Backen - Die Profis Das große Backen - Die Profis Zwölf Spitzen-Konditor:innen stellen sich verschiedenen Back- und Dessert-Challenges auf Meisterniveau: ein essbares Buch aus zartem Schokomousse, saftige Tonkatorte überzogen mit karamellisiertem Apfelkompott oder ein Koffein-Kick aus süßer Espresso-Crémeux ... Gelingt es den Profi-Teams, die strenge Jury und Host Enie van de Meiklokjes mit perfekten Schaustücken zu überzeugen? Wer gewinnt den Goldenen Cupcake und die 10.000 Euro? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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