Hier findest du das Rezept zur Challenge "Macaron-Szenerie" von Kayahan aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Macaron-Szenerie" von Kayahan

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Torten-Rezept von Kayahan

Backzeit: ca. 20-25 Minuten (Vanille-Boden) // 14 Minuten (Macarons)

Temperatur: 170-180 °C Ober-/Unterhitze (Vanille-Boden) // 135 °C Umluft (Macarons)

Backform: 2x Kastenform 23x33 cm(Vanille-Boden) // 1x Backblech mit Backmatte(Macarons)

Für den Vanille-Boden:

Den Backofen vorheizen und die Backformen mit Backpapier einschlagen. Die Eier trennen. Das Eiweiß steif schlagen und Zucker langsam einrieseln lassen. Dann das Eigelb unterrühren. Vanillemark, Vanilleextrakt und Milch einrühren. Anschließend Mehl, Puddingpulver, Backpulver und Salz sieben und unterheben. In die beiden Formen geben und für 20 bis 25 Minuten backen.

Für die Erdbeer-Mascarpone-Creme:

Den Mascarpone mit der Sahne, Sahnesteif und dem Zucker steifschlagen. Die Erdbeerenpürieren und bei mittelhoher Hitze aufkochen, bis fast die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Dann Püree vollständig abkühlen lassen und nach und nach in die Mascarpone-Sahnezugeben.

Für die Zitronen-Tränke:

Wasser und Zucker aufkochen. Vom Herd ziehen und Zitronensaft sowie Salz zugeben. Abkühlen lassen.

Für die Erdbeeren:

Die Erdbeeren in Scheiben schneiden.

Für die weiße Pistazien-Ganache:

Die weiße Kuvertüre fein hacken und in eine Schüssel geben. Die Sahne erhitzen und über die Kuvertüre gießen. Kurz stehen lassen und anschließend glattrühren. Die Pistazienpaste unterrühren, bis eine homogene Ganache entsteht, danach abkühlen lassen.

Für den Erdbeer-Pistazien-Crunch:

Kuvertüre schmelzen. Pistazien, Erdbeeren und Waffelbruch unterheben. Mit Salzabschmecken. Anschließend dünn ausstreichen, kaltstellen und brechen.

Für den Erdbeer-Rosen-Buttercreme:

Die Butter 3 bis 4 Minuten hell und cremig aufschlagen. Den Puderzucker portionsweiseeinarbeiten. Die gefriergetrockneten Erdbeeren im Mixer zu Pulver mahlen und unterrühren. Salz und Zitronensaft zugeben. Rosenblütenwasser tropfenweise einrühren undabschmecken.4

Für die Fertigstellung Torte:

Die Böden mittig teilen, sodass vier Böden entstehen, von denen drei für die Schichtung benötigt werden. Diese Böden tränken und eine Schicht Erdbeer-Pistazien-Crunch darauf verteilen. Dann eine Schicht weiße Pistazien-Ganache auf den Crunch geben. Danach die Erdbeer-Mascarpone-Creme aufstreichen und die Erdbeerscheiben darauf verteilen. Dann einen weiteren Boden aufsetzen und mit der Schichtung weiterverfahren, bis der dritte Boden die Torte abschließt.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter in eine Schüssel geben und kurz glattrühren. Die Kondensmilch hinzugeben und für ca. 10 bis 15 Minuten rühren lassen in der Küchenmaschine.

Für die Macarons:

Den Backofen vorheizen und ein Blech mit Backpapier auslegen. Eiweiß mit Salz in der Küchenmaschine schlagen und nach einer halben Minute Zucker portionsweise hineingeben. Gut steifschlagen. Die gemahlenen Mandeln mit dem Puderzucker in der Zwischenzeitmiteinander vermengen und durch ein Sieb geben. Dann die Eiweiß-Masse in Rot färben. Die gesiebte Puderzucker-Mandel-Mischung in drei Portionen in die Eiweiß-Masse hinzufügen. Anschließend den Teig so lange rühren, bis eine glatte Masse entsteht. Den Teig in einen Spritzbeutel umfüllen und auf einem Blech in Form einer Erdbeere spritzen. Das Blech dann ein paar Mal auf die Küchenarbeitsplatte fallen lassen, damit die Bläschen rauskommen können. 30 Minuten trocknen lassen und dann in den Ofen geben. Für 14 Minuten backen.

Für die Fertigstellung Macarons:

Die Erdbeer-Rosen-Buttercreme in die Macarons spritzen.

Für die Dekoration Torte:

Die Cookies zerbröseln. Aus braunem Fondant 4 Bahnen schneiden und mit einer Prägematte in Holzoptik prägen. Die Torte mit der Kondensmilch-Buttercreme einstreichen und an den Seiten mit den Streifen aus braunem Fondant eindecken. Die Oberseite mit den zerbröselten Cookies bedecken. Etwas Buttercreme in Grün einfärben und an den Seiten der Torte Gras aufspritzen sowie unten auf der Torte an den Rändern. Anschließend die kleinen Blumen ausstechen. Alles auf und um die Torte platzieren.

Für die Dekoration Macarons:

Aus grünem Fondant kleine Blätter für die Erdbeeren formen und anbringen. Kleine Punkte auf die Erdbeeren malen. Die Macarons auf der Torte platzieren.