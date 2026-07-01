Flirts, Fame und Eifersucht Marwin Klute bei "Das große Promi-Büßen" 2026: Der Fitfluencer ließ bisher nichts anbrennen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Pia In der Smitten Marwin Klute ist bei "Das große Promi-Büßen" 2026 dabei. Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Reality-Dating-Shows hat Marwin Klute eigentlich durchgespielt. Aber für den Content Creator geht es nach einigen TV-Formaten und öffentlichem Beziehungs-Beef im Herbst zu "Das große Promi-Büßen". Das dürfte unterhaltsam werden.

Steckbrief Name: Marwin Klute

Spitzname: Touchy Marwo

Geburtsdatum: 13. Februar 1997

Heimatstadt: Hameln, Niedersachsen

Ex-Partner: Melissa Heitmann

Ausbildung: Versicherungskaufmann

Beruf: Fitness-Influencer, Reality-TV-Teilnehmer

Social-Media: Instagram (20k Follower), TikTok (6k Follower)

Mit der ersten Reality-TV-Teilnahme war "Touchy Marwo" geboren Im Frühjahr 2023 startete Marwin Klute seine Karriere als Reality-TV-Darsteller. In der vierten Staffel von "Ex on the Beach" suchte der frühere Versicherungskaufmann nach der großen Liebe - und wahrscheinlich auch ein bisschen nach dem großen Ruhm. Er kam als Nachnominierter zu den Kandidat:innen und verschaffte sich schnell den Ruf, von einem, der offensiv angräbt. Sein Spitzname seitdem: Touchy Marwo. Seine Auserkorene damals war Influencerin Paulina Ljubas. Doch trotz einer längeren Kennenlernphase und mehrerer Textnachrichten und Anrufe nach der Show, wird nichts aus den beiden. Marwin Klutes gekränktes Urteil in einer Insta-Fragerunde zu seinem unerwiderten Crush: "Ihr hattet Recht. Paulina ist der Teufel."

Mit "OnlyFans"-Model Melissa Heitmann fand Marwin Klute seine große Liebe Trotz scheinbarer Schwierigkeiten bei der Partnersuche, fand Marwin Klute wohl Gefallen an den diversen Reality-Formaten, denn wenig später war er bei "Are You The One?" kurz "AYTO" zu sehen. Dort traf der gebürtige Hamelner auf Melissa Heitmann. Über Instagram bauten beide anschließend intensiven Kontakt auf und begannen exklusiv zu daten. Das heißt exklusiv, abgesehen von Melissa Heitmanns "OnlyFans"-Kunden. Die sollen Marwin Klute von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen sein, obwohl er angeblich längst selbst einen "OF"-Account hatte. Trotzdem ziehen die beiden Reality-TV-Stars nach knapp eineinhalb Jahren Fernbeziehung Anfang 2025 zusammen. In Berlin suchten sie eine große Wohnung für sich und ihren gemeinsamen Welpen.

Nach "Temptation Island VIP" kam der öffentliche Zoff Ende gut, alles gut? Aber nicht doch. Bei "Temptation Island VIP" ließen Marwin Klute und Melissa Heitmann ihre Beziehung auf die Probe stellen. In einer Villa auf Kreta begegneten beide jeweils getrennt voneinander hartnäckigen Verführer:innen. Zwar bestanden Marwin Klute und Melissa Heitmann den Treuetest, danach gingen sie jedoch getrennte Wege und hart miteinander ins Gericht. Apropos Gericht: Als Folge einer Abmahnung musste Marwin Klute in seinen Vorwürfen gegenüber seiner Ex stark zurückrudern.

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"Druck der Öffentlichkeit" wurde Marwin Klute zu groß "In meinen bisherigen Veröffentlichungen über meine ehemalige Partnerin sind durch meine Wortwahl und Darstellung Missverständnisse entstanden", schrieb Marwin Klute. Dabei klangen seine Insta-Storys nach der Trennung zunächst vor allem nach gebrochenem Herzen. "Ich habe die ganze Zeit geschwiegen. Aus Liebe zu dir und großem Schmerz. TI VIP war die schlimmste Zeit meines Lebens. Durch die Trennung, gekoppelt mit dem Druck der Öffentlichkeit, ging es mir psychisch schlecht", schrieb Marwin Klute im Frühjahr 2026 auf seinem Instagram-Kanal. Melissa sei immer sein sicherer Hafen gewesen, dann habe sie öffentlich gegen ihn gehetzt.

Fitness-Fan Marwin Klute jagt von Dating-Show zu Dating-Show Er habe seinen kompletten Stolz verloren, schrieb der Fitness-Influencer weiter. Aber offenbar nicht seine Lust auf Reality-TV-Formate. Denn während er noch versuchte, seine Ex zurückzugewinnen, stand er schon wieder fürs nächste Dating-Format parat. Aktuell laufen die Dreharbeiten zu "Are You The One - Realitystars in Love" und Marwin Klute ist natürlich am Start. Der Muskelmann aus Niedersachsen könnte sogar tatsächlich schon wieder verknallt sein. Aufmerksame Follower:innen wollen ihn kürzlich mit "AYTO"-Kandidatin Francesca "Franci" Brinley gespottet haben. Beim Spaziergang in seiner Heimatstadt Hameln, wo Marwin Klute nach seinem Beziehungs-Aus mit Melissa Heitmann wieder lebt, sollen die beiden sehr touchy gewesen sein. Bei "Das große Promibüßen" 2026 wird es über "Touchy Marwin" bestimmt auch wieder einiges zu berichten haben. Diese Promis gehören unter anderem zum spannenden Cast des Reality-Formats : die umstrittene Momfluencerin Annamiltina, der "maskuline Mann" Aleks Petrovic und das Reality-TV-Urgestein Georgina Fleur. Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" siehst du ab Herbst 2026 natürlich kostenfrei bei uns auf Joyn. Du möchtest dich schonmal einstimmen? Alle Folgen vergangener Staffeln siehst du hier:

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Das große Promi-Büßen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen