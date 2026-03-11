Christian Hümbs kann sich kaum halten Brutaler Absturz bei "Das große Promibacken" 2026: Vorwochen-Gewinner Thomas Helmer ist raus Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Pia In der Smitten Das große Promibacken Süß, salzig, schaumig: Wer ist raus in Folge 5? Videoclip • 02:20 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

In der letzten Woche übernahm Ex-Kicker Thomas Helmer völlig ungläubig die rote Schürze von Rebecca Immanuel. In Woche 5 geben die letzten sechs Kandidat:innen wieder alles - doch einer erlebt überraschend einen Absturz.

Folge 5 verpasst? Hier kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Das große Promibacken Bunte Kombinationen mit Anna-Carina und Arabella Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.03.2026 • 120 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Seine mentale Stärke könnte René Casselly noch weit bringen René Casselly beginnt die Back-Show wieder mit einer Motivationsrede an sich selbst: "Diese Woche ist die rote Schürze meine!" Und wer den Artisten, "Ninja Warrior"- und "Let’s Dance"-Gewinner kennt, weiß, René Casselly meint das auch so. Aber erstmal stehen drei Prüfungen zwischen dem Ausnahme-Sportler und der begehrten Trophäe. Anna-Carina Woitschack ist die letzte Promibäckerin in ihrer Backreihe, die anderen Kandidat:innen mussten ihre Backplätze schon räumen. Doch die Schlägersängerin will sich da nicht einreihen und verspricht: "Ich habe noch einiges in petto!" Bei Alexander Mazza klappt es nicht ganz so mit der positiven Einstellung. Der Moderator schimpft nach abgeschmiertem Frosting und missglücktem Mürbteig: "Scheiße, das wird nix. Ich will nach Hause!" Dabei gilt der Münchner bisher als einer der Favoriten bei "Das große Promibacken", trug bereits die rote Schürze. Aber das Niveau ist deutlich gestiegen und der Schwierigkeitsgrad der ersten Aufgabe hat es in sich. Drei Stunden Zeit haben die prominenten Hobbybäcker:innen für ein "Gemischtes Doppel", bestehend aus süßem und salzigem Kleingebäck, jeweils mit Creme und Kompott gefüllt.

Arabella Kiesbauer räumt das Feld langsam von hinten auf Die besondere Challenge: Die Jury darf nicht auf den ersten Blick erkennen, welche Teilchen süß und welche salzig sind. Optisch müssen sie also möglichst identisch aussehen. Besonders gut gelingt das Anna-Carina Woitschack. Die Sängerin kreiert Windbeutel aus klassischem Brandteig, einmal mit Matcha-Pudding und Erdbeeren, einmal mit Guacamole und Tomaten-Salsa gefüllt. Das Urteil der Jury: Die beiden Varianten sind nicht voneinander zu unterscheiden! Christian Hümbs feiert vor allem die herzhaften Windbeutel mit perfekt abgeschmeckter Avocado-Füllung. Arabella Kiesbauer hat aus ihrem Brandteig Eclairs gezaubert und auch hier ist die Jury erstaunt, dass sich die süßen optisch nicht von den salzigen unterscheiden lassen. Es gibt viel Lob für die "schöne Backfarbe" und die toll abgeschmeckte Burrata-Mousse. Begeisterung zeigt Christian Hümbs auch bei den Windbeuteln von Thomas Helmer. "Die herzhafte Variante ist der Burner!", schwärmt der Meister-Patissier. René Casselly dagegen hat sich etwas verzockt. Am Ende fehlte dem Nesthäkchen bei "Das große Promibacken" die Zeit für die nötige Backfarbe.

Die Flamingos rauben den Promi-Bäcker:innen den letzten Nerv Rebecca Immanuel kann ihrer Favoritenrolle im Teilnehmer:innenfeld gerecht werden. Zwar sind ihre Exemplare nicht alle ganz identisch, doch beim Geschmack kann der TV-Star wieder punkten – mit Haselnuss-Biskuit mit Cassis und Parmesan-Biskuit mit roter Beete. Auch bei Alexander Mazza fällt das Urteil durchwachsen aus. Was bei Casselly zu wenig, ist bei Mazza zu viel: Backfarbe. Doch seine Ziegenfrischkäse-Mousse mit Feigen-Chutney kommt bei der Jury gut an. Wem bei der ersten Aufgabe schon die Ohren geschlackert haben, der muss sich für die technische Prüfung in dieser Woche richtig warm anziehen. Bettina Schliephake-Burchardt hat sich "Flamingo-Schaumküsse" für die Hobby-Bäcker:innen überlegt und am Ende wird sich zeigen, dass dafür weder 110 Minuten, noch die Nerven der Promis reichen. Erste Hürde, an der die meisten Stars schon fast scheitern: Die Schaummasse wird einfach nicht richtig steif. Das Problem kennt Maximilian Arland ja bereits aus der ersten Woche.

Titel: Das große Promibacken; Staffel: 10; Folge: 5; Copyright: Joyn/Claudius Pflug; Fotograf: Claudius Pflug; Bildredakteur: Elisa Taupert; Dateiname: 3295947.jpg; Rechtehinweis: Dieses Bild darf honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Andere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der Seven.One Entertainment Group GmbH möglich. Nicht für EPG! Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Das Bild kann KI generierte Elemente enthalten. Bei Fragen: foto@seven.one Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der Seven.One Entertainment Group GmbH. Bild: Joyn/Claudius Pflug

Hat Stehaufmännchen Thomas Helmer hier bereits sein Aus besiegelt? Vollkatastrophe bei Thomas Helmer: Seine Flamingos gleichen eher sterbenden Schwänen – in Pink. Sein eigenes Urteil vorab: "Ich habe Scheiße gebaut." Dem hat die Jury nicht mehr viel hinzuzufügen. Geht auch kaum, denn Christian Hümbs kann sich nur mühsam das Lachen verkneifen. Bettina Schliephake-Burchardt findet schneller die Worte und die sind nicht positiv: "Hier ist komplett alles schiefgelaufen!" Die Waffelböden sind verbrannt, die Schaummasse hat nicht genug Volumen, die Kuvertüre wurde nicht richtig temperiert – aber der Gelee-Kern ist da. Das könnte eng werden für den früheren Spitzen-Fußballer, der mit nur drei Punkten den letzten Platz in dieser Aufgabe belegt. Hängende Köpfe gibt es auch bei René Casselly und Anna-Carina Woitschak. Also nicht bei den Stars, sondern bei ihren Flamingos. Vor allem die Schlagersängerin muss sich Kritik an den zu dünnen Waffeln und dem zu wenigen Schaum anhören. In den Flamingos von Arabella Kiesbauer erkennt Christian Hümbs eher einen Geier und einen Truthahn, während er bei Alexander Mazza ein bisschen die Höhe der Schaumküsse vermisst. Trotzdem belegt der TV-Moderator am Ende noch den guten zweiten Platz.

Technische Prüfung: "Torten-Gallerie" - "Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel sammelt weiter Punkte Er muss sich in der technischen Prüfung nur Schauspielerin Rebecca Immanuel geschlagen geben, die stolze 17 Punkte und damit den ersten Platz holt. Der TV-Star hat am Ende nur nicht geschafft, zwei Flamingo-Köpfe auf die Schaumküsse zu stecken. "Sonst wäre es die volle Punktzahl gewesen", betont Christian Hümbs noch einmal Immanuels tolle Leistung. Und der "Bergdoktor"-TV kann ihr Können in der dritten Aufgabe sogar noch einmal bestätigen. Unter dem Titel "Torten-Galerie" sollen halbierte Backwerke vor einer bereits vorab gestalteten Leinwand drapiert werden. Rebecca Immanuel stimmt optisch und geschmacklich mit ihrem Kunstwerk auf den Sommer ein und holt sich damit am Ende 45 Punkte und zum zweiten Mal die rote Schürze!

Titel: Das große Promibacken; Staffel: 10; Folge: 5; Person: Rebecca Immanuel; Copyright: Joyn/Claudius Pflug; Fotograf: Claudius Pflug; Bildredakteur: Elisa Taupert; Dateiname: 3304783.jpg; Rechtehinweis: Dieses Bild darf honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Andere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der Seven.One Entertainment Group GmbH möglich. Nicht für EPG! Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Das Bild kann KI generierte Elemente enthalten. Bei Fragen: foto@seven.one Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der Seven.One Entertainment Group GmbH. Bild: Joyn/Claudius Pflug