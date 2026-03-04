Arabella Kiesbauer komplett geschockt Wer ist raus bei "Das große Promibacken" 2026? Titel-Favorit Maximilian Arland muss überraschend gehen Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von Pia In der Smitten Das große Promibacken Auf süßen Höhenflug folgt die geschlossene Ofentür: Wer ist raus in Folge 4? Videoclip • 03:03 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

In der letzten Woche hängte Moderatorin Paula Lambert erleichtert ihre Schürze an den Haken. Alexander Mazza übergab die rote Schürze an TV-Star Rebecca Immanuel und die verbliebenen sieben Kandidat:innen stürzen sich mit Feuereifer in Woche 4 bei "Das große Promibacken".

René Casselly gibt Vollgas, während Arabella Kiesbauer realistisch bleibt Die Show bringt die Promis dazu, ihr Innerstes nach außen zu kehren. So verrät Schlägersängerin Anna-Carina Woitschack: "Backen beruhigt mich, aber es kann mich auch tierisch stressen." Ja, das Leben ist oft kontrovers. Arabella Kiesbauer hat ein tieferes System hinter der Show erkannt. "Es gibt hier eine Zwei-Klassen-Gesellschaft", erklärt die TV-Moderatorin. "Es gibt die sehr, sehr Begabten und dann gibt es Thomas und mich."

In dieser Hinsicht dürfte sich Arabella allerdings in dieser Woche gewaltig getäuscht haben. Für die ersten zweieinhalb Stunden lautet die Aufgabe "Plunderteilchen mit Creme und Obst nach Wahl". René Casselly fährt wieder mächtig auf und zaubert einen "süßen Waldspaziergang", bestehend aus Vanille-Pistazien-Creme und Heidelbeer-Kompott. Mit großer Anspannung lauscht der Zirkusartist später dem Urteil der Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Die Jury vermisst zwar etwas Backfarbe und die geforderte Gleichmäßigkeit der Teilchen, trotzdem wird ihm Meister-Patissier Hümbs das "geschmacklich stärkste Törtchen" bescheinigen.

Fußball-Legende Thomas Helmer kann nicht fassen, was hier gerade geschieht Thomas Helmer kann an Lob aber fast noch einen drauflegen. Der Ex-Kicker traut seinen Ohren nicht, als Bettina Schliephake-Burchardt urteilt: "Genauso muss das aussehen! Ich bin begeistert!" Da schaut sich Thomas Helmer nur hilfesuchend nach den anderen Kandidat:innen um und stammelt: "Wie ist das denn passiert? Das macht mir Angst!". Moderatorin Enie van de Meiklokjes und munkelt: gar "Nicht, dass du noch gewinnst…" Bei Arabella Kiesbauer ist der Teig zu kompakt geraten, während Maximilian Arland von der Jury eigentlich nur gelobt wird, was später noch für Verwirrung sorgen wird.

Technische Prüfung: Baiser-Muschel mit Mascarpone-Creme Die technische Aufgabe hat es diese Woche wortwörtlich in sich. Gefordert ist eine "Baiser-Muschel mit Mascarpone-Creme und einer Physalis als Perle". Ganz wichtiger Tipp von der Jury: Es müssen 80 Minuten zum langsamen Durchtrocknen des Baisers eingeplant werden, sonst klebt die Muschel wie ein Karamellbonbon an den Zähnen. Genau das müssen sich leider bei der Verkostung Rebecca Immanuel und Anna-Carina Woitschack von der Jury anhören. Obwohl er das Prinzip "offene Muschel" nicht ganz verstanden hat, fährt Thomas Helmer am Ende wieder das fetteste Lob der Jury ein. "Perfekt gebackenes Baiser und hervorragend aufgeschlagene Creme" bügeln die optischen Mängel aus und bescheren ihm 14 Punkte bei der zweiten Aufgabe und damit den Etappensieg. Der bescheidene Ex-Kicker kann selbst noch nicht fassen, was hier heute für ihn alles möglich ist.

"Eis, Eis, Baby!": Die Vorgabe für die 3-D-Torte Als dritte und letzte Aufgabe der Woche ist neben viel Geschick auch wieder Persönlichkeit gefragt. Die Promis sollen unter dem Titel "Eis, Eis, Baby!" eine 3-D-Torte kreieren, die in Optik und Geschmack ihr Lieblingseis widerspiegelt. René Casselly steht total auf Spaghetti-Eis und hat damit Christian Hümbs direkt auf seiner Seite. Der Juror findet das Werk des Artisten "optisch und geschmacklich einen Knaller".

Überraschend! Mit diesem Promi-Aus hat wirklich niemand gerechnet Thomas Helmer überzeugt bei seinem gemischten Eisbecher mit einem raffinierten Estragon-Minz-Pesto und Alexander Mazza catcht Christian Hümbs mit seinem "Eis-Kaffee" und der "hervorragenden Symbiose aus Vanille-, Kaffee- und Nuss-Aromen". Maximilian Arland hat komplett auf Buttercreme gesetzt und sich damit leider verzockt. Das Urteil der Jury: "zu viel Buttercreme, zu wenig Frucht". Dabei gibt es von Christian Hümbs auch noch ein tolles Kompliment: "Das sind die besten Böden, die du hier je gebacken hast!" Bei der Punktevergabe wird klar: Mit 37,5 Punkten ist der Sänger und Moderator diese Woche das Schlusslicht. Arabella Kiesbauer bleibt bei der Urteilsverkündung der Mund weit offenstehen. Die Moderatorin war sich so sicher, dass sie es ist, die die Show verlassen muss, dass sie sich innerlich schon verabschiedet hatte.