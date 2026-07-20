Auf Weltreise mit der MS Amadea
"Das Traumschiff": Das sind die wunderschönen Drehorte der Erfolgs-Serie
Veröffentlicht:von Nina Lindemann
Schon seit 1981 begeistert "Das Traumschiff" seine Fans - nicht nur mit spannenden Geschichten und Charakteren, sondern auch mit traumhaften und besonderen Drehorten. Hier erfährst du mehr über das Kreuzfahrtschiff und über die bisherigen Reiseziele.
Das wahrscheinlich bekannteste Motiv der Serie ist das Kreuzfahrtschiff MS Amadea, das selbstredend auch als Hauptdrehort des "Traumschiffs" dient. Der weiße Luxus-Koloss ist seit 2015 im Einsatz und brachte bereits Abertausende Gäste an die schönsten Ecken der Welt.
Die MS Amadea war aber bei weitem nicht das erste "Traumschiff". Vor ihr wurde auf der Vistafjord (1981-1982) und der Astor (1983-1984) gedreht, es folgten die MS Berlin bis zu 33. Folge und danach die MS Deutschland bis 2015.
570 Passagier:innen finden Platz auf der MS Amadea - und können sogar während den Dreharbeiten mitreisen. Die Gäst:innen werden vorab informiert, wann und wo gefilmt wird. Teile des Luxusschiffs sind dann aus Produktionsgründen abgesperrt. Es besteht aber sogar die Möglichkeit, als Komparse mitzuwirken und so selbst ein Teil des "Traumschiffs" zu werden.
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Die traumhaften Drehorte an Land
"Das Traumschiff" dockt an wahren Traumreisezielen an, die über die ganze Welt verstreut sind. Zum Start der Serie ging es 1981 direkt in die Karibik. In den folgenden Jahren besuchte das Drehteam unter anderem Sri Lanka, Thailand, Singapur, Panama, Myanmar, Bali, Brasilien, Chile, die Seychellen, Mexiko, Puerto Rico, Botswana, Südafrika, Hawaii, Neuseeland und die Südsee.
Während der Dreharbeiten besuchte die Produktion mitunter die wichtigsten Denkmäler und Bauwerke der jeweiligen Länder, um den Flair der entsprechenden Regionen zu transportieren. Im Laufe der Jahre kamen so etliche UNESCO-Welterbestätten, Naturkulissen und Wahrzeichen vor die Linse. Vom weltbekannten Sydney-Opera-House über Stonetown, die schnuckelige Altstadt von Sansibar bis hin zu entlegenen Orten wie der antiken Felsenstadt auf dem Vulkan-Monolithen Sigiriya auf Sri Lanka, haben sich die Serien-Schöpfer:innen kaum Grenzen gesteckt.
Die wunderschönen Orte eignen sich natürlich bestens für opulente Kamerafahrten, bieten interessante Eindrücke aus anderen Kulturen und bilden einen deutlichen Kontrast zum Schiffsalltag. Doch nicht nur das, manchmal schafft es die "Traumschiff"-Produktion mit der Wahl der Drehorte gar, auf Missstände hinzuweisen.
Wie das ZDF kürzlich bekannt gab, wird gerade eine neue Folge des "Traumschiffs" in Ruanda gedreht. Warum das so besonders ist? Bei Ruanda handelt es sich um einen Binnenstaat ohne direkten Meereshafen. Diese Entscheidung traf man wohl, um dem Thema Tierschutz in der Serie einen größeren Stellenwert zu geben.
Ausgangspunkt war die Idee, den Schutz der bedrohten Berggorillas zu thematisieren.
Dies sei nur in wenigen Ländern der Welt möglich, so die Sprecherin weiter, und nannte explizit Ruanda und Uganda. Einen Drehort wie Ruanda gab es noch nie zuvor bei "Das Traumschiff". Das Land ist ein Binnenstaat und ist somit eigentlich nicht vom Meer aus erreichbar. Wie genau das Anlegen des Schiffes in Ruanda umgesetzt wird, ist noch unklar.
Hier erfährst du weitere Infos über das Land Ruanda
Abschließend heißt es in dem Statement: "Mit der 'Traumschiff'-Folge wollten wir ein Land zeigen, das sich heute sehr bewusst für Natur- und Artenschutz engagiert und seinen Gästen außergewöhnliche Reiseerlebnisse eröffnet.”
Bis zum nächsten "Traumschiff" im TV wird man sich noch etwas gedulden müssen. Traditionell werden diese um die Weihnachtszeit gezeigt. Bis dahin findest du aber vielleicht hier eine Alternative.
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