So erfolgreich ist sie Lena Meckel an Bord des "Traumschiffs": Aus diesen Serien kennst du die Schauspielerin Aktualisiert: Vor 34 Minuten von Anna-Maria Hock Lena Meckel beim 43. Filmfest in München im Juni 2026. Bild: picture alliance / SvenSimon

Am gestrigen Sonntag stach das ZDF-"Traumschiff" mal wieder in See. Dieses Mal ging es auf die Bahamas! Mit dabei war neben Stars wie Uwe Ochsenknecht und Armin Rhode auch Lena Meckel. In diesen Filmen und Serien war die Schauspielerin bereits zu sehen.

Lena Meckel spielte in der gestrigen Episode, die am 1. Januar 2023 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, die Rolle der Natascha Sahin. In der Folge bekam Natascha einen Antrag von ihrem Partner Maik Quast (Gabriel von Berlepsch). Doch während Maik gegenüber Natascha seine romantische Seite zeigt, wahrt er auf der anderen Seite ein großes Geheimnis. Er ist Schuld daran, dass Roman Schmidt (Armin Rhode) und Sebastian Prinz (Uwe Ochsenknecht) ihr gesamtes Geld verloren haben. An Bord trafen die drei überraschend wieder aufeinander. Einigen Zuschauer:innen dürfte Lena Meckel bereits aus anderen Filmen und Serien bekannt vorkommen.

Lena Meckel spielt in ZDF-Kultserie mit Seit 2023 spielt die 33-Jährige in der Kultserie "Der Alte" mit. In dem Format übernimmt sie die Rolle der Johanna Bergmann, der Tochter des Hauptkommissars Caspar Bergmann (Thomas Heinze). Durch diese wiederkehrende Rolle ist sie aktuell regelmäßig im TV zu sehen. Mit der Schauspielerei begann die gebürtige Münchnerin aber schon viel früher. Ihre erste Rolle hatte sie 2006 im Film "Die Wilden Kerle 3". Damals war sie gerade mal 13 Jahre alt. Seitdem war sie in vielen namhaften TV-Produktionen zu sehen - darunter in "SOKO München" (2012, 2016), "Der Bergdoktor" (2014), "Männertag" (2016) und "Kreuzfahrt ins Glück" (2018).

"Der Alte" läuft am 5. Juli um 18 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Sonntag, 05.07. 18:00 Uhr • Der Alte Existenz Verfügbar auf Joyn 55 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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Sie wirkte in 210 Folgen "Rote Rosen" mit Auch in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat sich Meckel einen Namen gemacht. Sie war von 2019 bis 2019 in insgesamt 210 Episoden der beliebten Serie in der Rolle der Leonue Pollmann zu sehen. 2019 stieg Meckel dann allerdings aus. Der Schauspieleri blieb Meckel aber trotzdem treu. Zuletzt spielte sie in "Marie fängt Feuer" (2024) und "Un/Dressed" (2024) mit.