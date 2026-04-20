Neuer Kurs für Elton: Der TV-Moderator tauscht Quizfragen gegen Drehbuchseiten. Auf dem ZDF-"Traumschiff" will er sich nun als Schauspieler versuchen. Die Dreharbeiten laufen schon.

Elton erweitert sein TV-Repertoire: Der 55-Jährige soll eine Rolle in der ZDF- Erfolgsreihe "Das Traumschiff" übernehmen. Wie das Branchenportal "dwdl.de" berichtet, steht er dafür aktuell bereits vor der Kamera.

Elton nimmt mit "Traumschiff" Kurs auf Ruanda

Gedreht wird für eine Episode, in der die MS Amadea Kurs auf Ruanda nimmt. Die Arbeiten sollen noch bis Ende Juni laufen. Mit an Bord ist auch Stammbesetzung: Florian Silbereisen verkörpert erneut Kapitän Max Parger. Außerdem trifft Elton unter anderem auf Collien Fernandes, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Wolke Hegenbarth.

Doch wie groß wird Eltons Auftritt in der Folge? Wie Wolke Hegenbarth auf ihrem Instagram-Kanal ausplauderte, stand für den Entertainer lediglich ein Drehtag auf dem Programm.

Der Moderator reiht sich damit in eine lange Liste prominenter Gastauftritte ein: In der Vergangenheit hatten bereits bekannte Gesichter wie Thomas Gottschalk, Joko Winterscheidt, Oliver Pocher, Sarah Engels oder Evelyn Burdecki kleine Gastrollen in der ZDF-Reihe übernommen.