Überraschender Schritt
Elton an Bord: Die Dreharbeiten für das ZDF-"Traumschiff" laufen
Aktualisiert:von Julia W.
Neuer Kurs für Elton: Der TV-Moderator tauscht Quizfragen gegen Drehbuchseiten. Auf dem ZDF-"Traumschiff" will er sich nun als Schauspieler versuchen. Die Dreharbeiten laufen schon.
Elton erweitert sein TV-Repertoire: Der 55-Jährige soll eine Rolle in der ZDF-Erfolgsreihe "Das Traumschiff" übernehmen. Wie das Branchenportal "dwdl.de" berichtet, steht er dafür aktuell bereits vor der Kamera.
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Elton nimmt mit "Traumschiff" Kurs auf Ruanda
Gedreht wird für eine Episode, in der die MS Amadea Kurs auf Ruanda nimmt. Die Arbeiten sollen noch bis Ende Juni laufen. Mit an Bord ist auch Stammbesetzung: Florian Silbereisen verkörpert erneut Kapitän Max Parger. Außerdem trifft Elton unter anderem auf Collien Fernandes, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Wolke Hegenbarth.
Doch wie groß wird Eltons Auftritt in der Folge? Wie Wolke Hegenbarth auf ihrem Instagram-Kanal ausplauderte, stand für den Entertainer lediglich ein Drehtag auf dem Programm.
Der Moderator reiht sich damit in eine lange Liste prominenter Gastauftritte ein: In der Vergangenheit hatten bereits bekannte Gesichter wie Thomas Gottschalk, Joko Winterscheidt, Oliver Pocher, Sarah Engels oder Evelyn Burdecki kleine Gastrollen in der ZDF-Reihe übernommen.
Ein ungewöhnlicher Schritt
Für Elton ist die Schauspielerei einen eher ungewöhnlichen Schritt. Bislang ist er vor allem als Moderator bekannt und prägt seit Jahren verschiedene Show-Formate im deutschen Fernsehen. Aktuell führt er unter anderem durch das ZDF-Kinderformat "1, 2 oder 3".
Lange Zeit gehörte er zudem zum festen Team der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?". Seinen Ausstieg aus der Sendung im vergangenen Jahr kam für viele Zuschauer:innen überraschend. Sein jüngster Comeback-Auftritt in der Show von Kai Pflaume wurde überwiegend positiv aufgenommen.
Was die Fans zu seinem Ausflug auf "Das Traumschiff" sagen, bleibt abzuwarten.
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