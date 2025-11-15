Live im TV oder im kostenlosen Stream "Das 1% Quiz" meldet sich mit diesem Promi-Ehepaar zurück Aktualisiert: Vor 1 Stunde von pm Jörg Pilawa begrüßt Anne Gesthuysen und Frank Plasberg beim "1% Quiz" am 13. November 2025. Bild: Joyn / Julia Feldhagen

Quizmaster Jörg Pilawa wollte wieder wissen: "Wie clever ist Deutschland?", fragte der Moderator in der letzten Ausgabe von "Das 1% Quiz". Als prominentes Rateteam dabei: das Ehepaar Anne Gesthuysen und Frank Plasberg.

Jetzt ist "Das 1% Quiz" wieder wöchentlich in SAT.1 zu sehen Hier findest du Infos zur aktuellen Ausgabe und den Rate-Gäst:innen sowie Links zu Livestream und Wiederholungen.

Journalisten-Ehepaar im Quiz-Panel: Anne Gesthuysen und Frank Plasberg heute bei "Das 1% Quiz" Journalist und Journalistin, Moderatorin und Moderator - das Ehepaar, das heute bei Jörg Pilawa zu Gast ist, hat viele Gemeinsamkeiten. Ob Anne Gesthuysen und Frank Plasberg gleich viel wissen, wird sich in der neuen Folge von "Das 1% Quiz" zeigen. Das Promi-Paar stellt sich der Herausforderung von Logik- und Bilder-Rätseln, Rechenaufgaben sowie Buchstabensalaten. Wer ist der oder die Schlauere von beiden und schafft es bis zur 1%-Frage? Die Antwort gibt es ab 20:15 Uhr in SAT.1 - und danach kostenlos zum Streaming auf Joyn.

So kannst du zu Hause mitquizzen und Geld gewinnen Parallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn App mitquizzen und bei jeder neuen Folge in Erstausstrahlung bis zu 500 Euro gewinnen.