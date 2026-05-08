Serien-Figur
"Der Alte"-Star Yun Huang: Diese Rolle machte sie bekannt
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Viele kennen Yun Huang noch aus "Rote Rosen". Jetzt ist die Schauspielerin als clevere IT-Expertin in der Krimi-Serie "Der Alte" zu sehen - und begeistert dort mit einer ganz neuen Ausstrahlung.
Yun Huang hat den Sprung von der beliebten Telenovela zur Krimi-Reihe "Der Alte" geschafft und wirkt dabei stärker, ruhiger und gleichzeitig präsenter denn je. Während sie bei "Rote Rosen" als Ellen Reichard viele Fans gewann, zeigt sie sich in der Münchner Freitag-Abend-Krimi-Reihe des ZDF heute von einer ganz anderen Seite.
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So kam Yun Huang zu "Rote Rosen"
Bevor Yun Huang bei "Der Alte" ermittelt, begeisterte sie viele Zuschauer:innen bereits in der ARD-Telenovela "Rote Rosen". Dort spielte die in China geborene Schauspielerin die Rolle der Ellen Reichard. Huang lebt in Berlin, spricht sieben Sprachen und stand schon früh für bekannte TV-Produktionen vor der Kamera - darunter "In aller Freundschaft", "Tatort" und "SOKO Leipzig".
Bei "Rote Rosen" zog ihre Figur nach der Trennung ihrer Eltern von Hamburg nach Lüneburg. Eigentlich wollte Ellen als Köchin durchstarten, doch nach einer enttäuschten Liebe änderte sie ihr Leben komplett und begann ein BWL-Studium. In Lüneburg landete sie schließlich in einer WG mit David und Simon und brachte dort frischen Schwung in die Serie.
Zwischen Ellen und David knistert es schnell, während sie mit Simon immer wieder aneinandergerät. Genau aus diesem Gefühlschaos entstehen die typischen "Rote Rosen"-Momente voller Liebe, Streit und überraschender Wendungen, die die Fans der Serie so lieben.
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"Der Alte": Sie beobachtet, wo andere handeln"
In der Krimi-Serie beschreibt Yun Huang ihre Rolle selbst sehr klar: "Julia ist klug, eigenständig und sie löst Fälle mit dem Kopf statt mit der Faust", erzählt sie in einem Interview mit "Quotenmeter". Genau das macht die Figur für die Schauspielerin so besonders. Während andere ermitteln, analysiert Julia Daten, erkennt Zusammenhänge und entdeckt Hinweise, die sonst niemand sieht. Auch ihre ruhige Art ist Teil der Stärke der Figur. "Julia ist oft diejenige im Raum, die am wenigsten sagt und am meisten registrieren muss", erklärt die 34-Jährige.
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Erfolgreich weit über das ZDF hinaus
Neben "Der Alte" war Yun Huang zuletzt auch in weiteren bekannten Produktionen zu sehen. In der Netflix-Serie "Kleo" spielte sie an der Seite von Jella Haase die BND-Agentin Min Sun. Außerdem stand sie für den "Spreewaldkrimi" sowie die Filmkomödie "Alter weißer Mann" vor der Kamera. Trotz der vielen unterschiedlichen Rollen bleibt "Der Alte" aktuell ein besonderer Fixpunkt. Dort zeigt Yun Huang eine moderne Ermittlerin, die nicht laut sein muss, um Eindruck zu hinterlassen.
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