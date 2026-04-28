"Es ist beschämend"
"Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel kann mit ihrer Leidenschaft nicht ihren Lebensunterhalt verdienen
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Rebecca Immanuel begeistert seit Jahren als Schauspielerin zahlreiche Zuschauer:innen. Der "Bergdoktor"-Star hat daneben noch eine weitere große Leidenschaft: die Musik. Doch es gibt einen triftigen Grund, warum sie einer Karriere als Sängerin aktuell nicht weiter nachgeht.
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Rebecca Immanuel kritisiert das Musikgeschäft
Ob als engagierte Ärztin Dr. Vera Fendrich in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" oder als schlagfertige Rechtsanwältin Sandra Starck in der SAT.1-Serie "Edel & Starck" - bereits seit Jahrzehnten ist Rebecca Immanuel in der TV-Branche tätig.
Doch nicht nur die Schauspielerei, auch die Musik ist eine große Leidenschaft der 55-Jährigen. Auf die Frage, ob sie ihre Gesangskarriere weiter verfolgen werde, offenbart sie jetzt der Zeitschrift "Meins": "Ich sage es ganz offen: Ich liebe das Singen und könnte es auch weiterverfolgen, aber es ist in unserem Land wirtschaftlich kaum tragfähig."
Rebecca Immanuel kritisiert: "Es ist beschämend, wie wenig Geld Musiker mittlerweile verdienen, weil Streamingdienste und Co. den ganzen Proﬁt abschöpfen."
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Rebecca Immanuel erklärt, warum sie ihre Gesangskarriere nicht weiter verfolgt
In der Musikbranche seien die Geschäftsmodelle so, dass man davon kaum leben könne. Sie liebe ihren Beruf als Darstellerin und wolle die Menschen auf andere Weise erreichen. "Wenn ich wirklich für die Musik brennen würde und das Gefühl hätte, dass ich das unbedingt machen muss, dann würde ich es auch tun. Dann würde ich meine Familie in Berlin lassen und auf Tour gehen, das möchte ich aber nicht", erklärt die Mutter eines Sohnes.
Das bedeutet aber nicht, dass die gebürtige Nordrhein-Westfälin gar nicht mehr singen möchte. "Man kann sich diesen Traum auch im Kleinen erfüllen, indem man weiterhin Songs schreibt und im kleineren Rahmen Musik macht."
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