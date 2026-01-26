"Bergdoktor"-Star Hans Sigl ist ein Entertainer mit vielen Facetten - Schauspieler, Sänger, Moderator, Kabarettist. 2020 konnte das Publikum diese Bandbreite auf besonders ungewöhnliche Weise erleben: als Juror in einer ungewöhnlichen Show in SAT.1.

Hans Sigl bei "Pretty in Plüsch": Als Juror neben zwei Sänger:innen

Wenn wir an Hans Sigl denken, haben wir meistens das Panorama von Ellmau vor Augen. Seit 2008 verkörpert der Schauspieler in der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" den Prototyp des vertrauenswürdigen, leicht eigenwilligen, aber stets brillanten Mediziners. Die Serie ist mittlerweile Kult und ihr Hauptdarsteller Hans Sigl ist aus dem deutschsprachigen TV kaum mehr wegzudenken. Anfang Januar startete bereits die 19. Staffel vom "Bergdoktor".

Umso überraschender ist es für viele Fans, den beliebten Schauspieler in einem vollkommen anderen Format zu sehen. 2020 wagte SAT.1 ein Experiment mit einer innovativen Show: "Pretty in Plüsch". Das Konzept? Prominente treten in Gesangs-Duetten gegen- und miteinander an. Der Clou: Ihre Partner:innen sind keine Menschen, sondern professionell bespielte Puppen, die von Musik-Stars wie Jürgen Drews oder Mandy Capristo synchronisiert werden.

Mitten in diesem bunten Chaos sitzt "Bergdoktor"-Star Hans Sigl in der Jury - und zwar nicht nur als Prominenter, sondern als fachkundiger Juror - neben den beiden Sänger:innen Oli P. und Sarah Engels. Der Schauspieler zeigt sich dabei von einer lockeren, humorvollen Seite - und beweist im Verlauf der Show immer wieder, dass er kritisch sein kann, ohne hart zu wirken und loben, ohne oberflächlich zu werden. Besonders wichtig ist ihm, dass eine Performance ehrlich wirkt. Technik allein reiche nicht - Gefühle müsse mitschwingen.