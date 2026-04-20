"Habe keine Kinder": Monika Baumgartner über ihre Ersatzsöhne beim "Bergdoktor"

Seit Beginn der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" verkörpert Monika Baumgartner die Rolle der Elisabeth "Lisbeth" Gruber und gewährt jetzt Einblicke in das enge Verhältnis zu ihren langjährigen Kollegen Hans Sigl und Heiko Ruprecht, die für sie im Laufe der Jahre weit über das rein Berufliche hinausgewachsen sind.

"Der Bergdoktor": Monika Baumgartner über besondere Familienbande am Set

Manche Rollen begleiten die Schauspieler:innen weit über die Dreharbeiten hinaus und wirken im eigenen Leben nach - so auch bei Monika Baumgartner. Für sie ist die erfolgreiche ZDF-Serie "Der Bergdoktor" längst mehr als ein Job. Seit der ersten Staffel 2008 verkörpert sie die Familienmutter Lisbeth Gruber und hat sich dabei nicht nur in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer gespielt, sondern auch echte, tiefe Verbindungen zu ihren Kolleg:innen geknüpft.

Die Schauspielerin könnte dabei schon längst in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Doch daran denkt sie noch lange nicht. Im Gegenteil - gegenüber der Zeitschrift "Schöne Woche" sieht sie ihre Situation als Privileg: "Leute! Rente! Rente! Ich bin seit acht Jahren in Rente - und ich darf da arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Das ist doch toll." Und sie fügt hinzu: "Ich lerne immer neue Kollegen kennen, ich habe einen wunderbaren Beruf." Für die Fans der Serie sind das gute Nachrichten: Lisbeth Gruber bleibt - und mit ihr eine Schauspielerin, die ihrer Fernsehfamilie offenbar genauso viel bedeutet wie umgekehrt.

Was dabei besonders berührt: Die 74-jährige Schauspielerin hat selbst keine Kinder. Umso mehr scheint ihr zu bedeuten, was sie im Laufe der Jahre mit ihren Serienkindern aufgebaut hat. In dem Interview beschreibt sie die Beziehung zu Hans Sigl und Heiko Ruprecht mit sehr herzlichen Worten - und nennt die beiden kurzerhand ihre Ersatzsöhne. "Ich selbst habe keine Kinder. Heiko schreibt mir immer 'dein Zweitgeborener', weil ich ihn meinen Zweitgeborenen nenne. Das ist schon ganz süß. Wir schätzen und mögen uns sehr."