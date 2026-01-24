Hans Sigl verrät das Erfolgsrezept vom "Bergdoktor"

Hans Sigl gesteht, warum er die frühen "Bergdoktor"-Folgen unoriginell findet. Wie sich die Serie zum Erfolg entwickelte, warum plötzlich alle dabei sein wollten - und welche andere Hit-Serie dafür verantwortlich war.

Hans Sigl über den Anfang vom "Bergdoktor": "recht flach"

Schauspieler Hans Sigl behandelt im "Bergdoktor" seit rund 18 Jahren als Martin Gruber seine Patient:innen. Doch nicht nur in seinem Job geht es stets turbulent zu. Auch im Privatleben von Gruber ist immer allerlei los.

Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gestand Sigl nun, dass er die frühen Folgen von "Der Bergdoktor" gar nicht gut fand. "Aber das ganze Konzept war anfangs noch recht flach", sagte er. "Die Geschichten liefen ja so: Ein Junge hat ein Herzproblem, das haben wir in Minute sieben erfahren. In Minute 25 ist der Notfall, in Minute 30 wird operiert, und in Minute 42 sitzt er auf dem Baum und sagt, hurra, ich habe ein neues Herz."

Heute lebt die Serie auch von den teils prominenten Gastdarsteller:innen. Doch damals seien diese nur schwer für die Serie zu finden gewesen. Das habe sich mit dem weltweiten Erfolg von "House of Cards" geändert. Plötzlich seien Serien angesagt gewesen.