Überraschender Start
"Keine andere Möglichkeit": Nur aus Geldnot nahm Mark Keller die "Bergdoktor"-Rolle an
Aktualisiert:von C3 Newsroom
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"Bergdoktor"-Star nahm Rolle aus Geldnot an
Videoclip • 01:10 Min • Ab 12
Seit Jahren gehört Mark Keller fest zum "Bergdoktor". Dabei hätte es ihn als Dr. Kahnweiler beinahe nie gegeben: Die Rolle war dem Schauspieler zunächst viel zu klein - doch seine damalige Situation zwang ihn, sich anders zu entscheiden.
Heute ist Mark Keller aus dem "Bergdoktor" kaum wegzudenken. Seit 2008 steht er als Dr. Alexander Kahnweiler für die ZDF-Serie vor der Kamera. Doch ausgerechnet diese langjährige Erfolgsgeschichte begann mit großen Zweifeln. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" mit Barbara Schöneberger erzählt Keller, dass ihn die vorgesehene Größe seiner Figur damals alles andere als begeisterte.
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Mark Keller fand seine "Bergdoktor"-Rolle viel zu klein
Schon beim ersten Blick ins Skript wunderte sich der Schauspieler darüber, wie selten sein Name auftauchte. Er erinnert sich: "Ich habe das Drehbuch kurz mal durchgeschlagen, ich habe drei Finger reingesteckt und mein Name, egal, wo ich sie reinstecke, tauchte nicht auf."
Was ist das für eine Rolle?
Eigentlich wollte Keller deshalb ablehnen. Seine Agentin überzeugte ihn jedoch davon, zumindest zum Casting zu gehen. Hinzu kam, dass es beruflich zu dieser Zeit nicht gut für ihn lief.
Es war in der Tat so, dass ich nichts hatte und die Rolle […] nur angenommen habe, weil ich keine andere Möglichkeit hatte.
Aus kleiner Rolle wird "Bergdoktor"-Dauerbrenner
Was damals eher aus der Not heraus begann, entwickelte sich für Keller zu einem langjährigen Engagement. Aus der zunächst überschaubaren Rolle wurde ein fester Bestandteil der Serie.
Dr. Alexander Kahnweiler arbeitet als Chirurg im Krankenhaus in Hall und ist ein wichtiger Ansprechpartner für Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl. Gleichzeitig verbindet die beiden Ärzte eine enge Freundschaft. Damit nahm Kellers Karriere beim "Bergdoktor" ausgerechnet mit einer Figur Fahrt auf, die ihm anfangs kaum groß genug erschien.
Mark Keller kannst du auch in der Serie "Die Bergretter" sehen - im ZDF-Livestream auf Joyn
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